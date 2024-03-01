“رسمياً”.. انباء التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية في القري والمدن 2024

صدر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قانون التصالح في المخالفات للبناء لسنة 2023 على الأراضي الزراعية، فقد أجاز للجهة الإدارية التي تختص للتصالح في المخالفات البنائية والتي وقعت قبل العمل ببنود أحكام هذا القانون وأيضاً منها ما يتعلق بالمساحات التي فقدت المقومات الزراعية.

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

يعد آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية هو إتاحة التصالح في المخالفات للبناء على الأرض الزراعية، وهذا وفقاً للمادة الأولى من القانون للتصالح لسنة 2023، فقد شملت التصالح على المساحات التي فقدت المقومات الزراعية حتى التصوير الجوي في 15/10/2023، حيث جاء على رأس التصالح في المخالفات للبناء على الأراضي الزراعية، فقد تمت إتاحة التصالح على المساحات التي فقدت مقومات الزراعة وهذا بناءً على التقرير الذي صدر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

قانون التصالح في مخالفات البناء لسنة 2023 على الأرض الزراعية

يعد قانون التصالح في المخالفات للبناء لسنة 2023 على الأرض الزراعية والذي ينص في المادة الأولى والتي يجوز التصالح في الحالة للكتل المبنية التي تقترب من الأحوزة العمرانية للمدن وللقرى وتوابع القرى، وهذا بناء على العرض للوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والموافقة من خلال مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة الذي تحقق فيها وصف الكتل.

التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية

فيما يتعلق بـأخبار القانون للتصالح في المخالفات للبناء على الأراضي الزراعية، فقد نصت المادة ذاتها بأنه يقصد بالكتل المبنية بأنها الكتل التي تتمتع بالمرافق الأساسية، والتي تنشغل بالنشاط السكني أو غير السكني، والتي تقام على المساحات التي فقدت المقومات للزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 وهذا وفقاً للتقرير الصادر عن الأجهزة المتخصصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.