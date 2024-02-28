اعرف قيمة قبضك.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وأهم الشروط المطلوبة

تم زيادة الاهتمام في الفترة الأخيرة حول موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، أعلنت وزارة المالية في العراق عن تحديد موعد صرف الرواتب وأكدت زيادة في المبالغ المخصصة لرواتب المتقاعدين، تستمر الحكومة العراقية في سعيها لتحسين جودة الحياة وتوفير دعم مالي للمواطنين، بما في ذلك دعم الأسر الفقيرة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، يتقاعد الأفراد ويتلقون معاشاتهم الشهرية في الأيام الأولى من كل شهر الميلادي، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة المالية والجهات المعنية، يُعد هذا النهج القياسي لصرف الرواتب، ما لم يكن هناك استثناءات تم تحديدها من قبل الجهات المالية والإدارية المختصة.

وفي إطار تطورات شهر مارس 2024، سيكون موعد صرف معاشات هذا الشهر في الأيام الأولى، حيث سيتم إتاحة تلك المعاشات للمتقاعدين بدءًا من تمام الساعة 12، وسيتم ذلك بشكل تدريجي لضمان استكمال عملية الإيداع، وفي هذا السياق، صادق مجلس الوزراء في العراق على زيادة بقيمة 100 ألف دينار في المعاشات اعتبارًا من الشهر القادم.

تم توزيع هذه الزيادة على جميع المعاشات بنسب مختلفة، تعتمد على قيمة المعاش الحالي ووظيفة المتقاعد قبل التقاعد، وبهذا، يُمنح المتقاعدون فرصة للاستفادة من هذه الزيادة التي تعزز قيمة معاشاتهم الشهرية في إطار الدعم الحكومي للفئات المتقاعدة.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

حددت الجهات المسؤولة لائحة من الشروط الضرورية التي يجب تحقيقها عند التقديم للحصول على رواتب المتقاعدين، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يتعين على المتقدم أن يكون قد عمل لفترة لا تقل عن 20 عامًا في قطاعات متنوعة داخل دولة العراق، يُعتبر هذا المتطلب الأساسي لضمان تحقيق خدمة طويلة ومتنوعة في مجال العمل.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم داخل حدود العراق، كما يجب أن يكون حاملًا للجنسية العراقية، يأتي هذا الشرط لتحديد أهلية الفرد وارتباطه الثابت بالبلاد.

يشترط أن يكون المتقدم قد تجاوز سن الستين عامًا، وذلك كحد أقصى للعمر المؤهل للتقديم، يُعزى هذا الشرط إلى رغبة في دعم الفئات العمرية الأكثر احتياجًا وتأمين حقوق المتقاعدين في فترة التقاعد.

باعتبار هذه الشروط، تضمنت اللائحة تحديد معايير صارمة للتأكد من توافر الشروط الأساسية لمن يرغبون في الاستفادة من رواتب المتقاعدين في دولة العراق.