أي خدمة…رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يهدف برنامج تكافل وكرامة إلى دعم الكثير من الأسر المصرية الأشد احتياجًا، وذلك من خلال تخصيص مبلغ شهري لكل أسرة، كما يزداد عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل سنوي، كما يعتبر من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الدولة للعديد من المواطنين في خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع الاسعار في الوقت الحالي.

رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يبحث العديد من المواطنين عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الآتي:

يتم الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي مباشرةً.

ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاشات تكافل وكرامة.

ومن ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

ثم يتم إدخال الاسم رباعي.

وكذلك أيضًا قم بتحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه.

وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستفيد.

ومن ثم النقر على كلمة استعلام لكي تظهر جميع البيانات التي تريد الاستعلام عنها.

شروط التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع بعض الشروط اللازمة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2024، ومن هذه الشروط ما يلي: