“دلعي طفلك”.. تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات وكيفية ضبط القناة على الرسيفر

تردد قناة كراميش، قناة كراميش تتألق بتقديم تجربة فريدة لصغارنا، حيث تعمل بشغف عالٍ على إضفاء لمسة من التسلية إلى يومهم، تمثل القناة محطة مفضلة للأطفال، ويمكنكم الاستمتاع بأوقات مرح وممتعة من خلال إدخال تردد قناة كراميش على شاشة التلفاز الخاصة، يتميز فريق عمل القناة بالاهتمام البالغ بجودة البرامج والمحتوى، حيث يعملون جاهدين على تقديم محتوى مميز ومناسب لأعمار الأطفال، يتضمن تشكيل البرامج مجموعة متنوعة من الأغاني المسلية والأفلام الكرتونية التي تعكس اهتمامات واحتياجات الأطفال في مختلف مراحل نموهم.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات والعرب سات

اليكم تردد قناة كراميش 2024:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكنكم الآن ضبط أجهزة الاستقبال الفضائي الخاصة بكم على هذا التردد للاستمتاع بأحدث برامج وأفلام قناة كراميش.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط قناة كراميش على الرسيفر

ابدأ بالضغط على زر “Menu” على جهاز الريسيفر الخاص بك.

افتح القائمة على الشاشة للوصول إلى الإعدادات.

قم بالتوجه إلى خيار “تنزيل وإضافة تردد” أو أي خيار يشير إلى إضافة تردد جديد.

اختر “التثبيت اليدوي” لتمكينك من إدخال البيانات بنفسك.

حدد القمر الصناعي المناسب، سواء كان العرب سات أو النايل سات، حسب الخدمة المتاحة لديك.

أدخل التردد المقدم لقناة كراميش.

اختر الاستقطاب ومعدل الترميز كما هو موضح في الإعدادات.

بعد ذلك، اضغط على زر البحث للبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.

عند الانتهاء من البحث، قد يظهر لك قائمة بالقنوات المتاحة، ابحث عن قناة كراميش.

اختر “OK” لتثبيت القناة على التلفزيون.

بهذه الطريقة، يمكنك الآن الاستمتاع ببرامج وأفلام قناة كراميش على جهاز التلفاز الخاص بك.