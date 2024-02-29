تابع الآن.. مسلسل المتوحش الحلقة 24 مترجمة وكاملة على فيديو لاروزا video laroza
مسلسل المتوحش الحلقة 24 مترجمه وكاملة
مسلسل المتوحش على مدار أكثر من 23 حلقة اكتسب شعبية كبيرة ونجح في زيادة عدد متابعيه كل يوم، ولم يسأم محبو المسلسل منه أو يتوقفوا عن مشاهدته بسبب إصابتهم بالملل كما يحدث في بعض المسلسلات الأخرى وذلك بسبب أحداثه المتجددة وأبطاله المحبوبين، فالمسلسل يشارك به مجموعة من الفنانين الأتراك الكبار والشباب الذين شكلوا فريق عمل رائع، وكان متابعو المسلسل طوال الاسبوع الماضي في انتظار عرض الحلقة الجديدة منه بسبب تشوقهم لمعرفة ما سيجري من أحداث، فإعلانات مسلسل المتوحش الحلقة 24 وضحت حدوث اتحاد بين الشقيقين ألاز ويامان بعد أن كنا أعداء منذ البداية وذلك ليتصدوا لمكائد دينيز أخ يامان العائد من الخارج والذي يحاول تفريقه عن حبيبته رويا، كما أن يامان أخيرا سيقرر الانفصال عن رويا وسيواجهها بقراره بعدما ظلت تصد محاولات تقربه منها وتتهمه بأنه السبب في موت أبيها.
مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 24
مسلسل المتوحش يعرض أسبوعيا في تركيا على قناة فوكس وذلك يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وبعدها بساعات تتم ترجمة المسلسل على موقع فيديو لاروزا الشهير، لذا يمكنكم الآن مشاهدة مسلسل المتوحش الحلقة 24 على موقع فيديو لاروزا، كما يمكنكم أيضا مشاهدته وتحميله من موقع ديلي موشن.