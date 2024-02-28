أولى وثانية ثانوي .. مقررات شهر فبراير 2024 في كل المواد دلوقتي هنا واعرف هتذاكر إيه

مقررات شهر فبراير 2024 نقدم لكم فيما يلي مقررات شهر فبراير 2024 لامتحان شهر مارس والخاص بالمرحلة الثانوية لعام 2024، والذي قامت بتحديده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليخضع له الطلاب في الأسبوع الأول من شهر مارس، ويجري العديد من الطلاب البحث بنشاط عن هذه المعلومات عبر محركات الإنترنت، وبالأخص عبر محرك البحث جوجل، لهذا السبب قمنا بجمع وتوفير تقرير موسع يشمل جميع التفاصيل التي تحتاجونها في الفقرات التالية، عليكم بالمتابعة فقط لما هو آتي.

مقررات شهر فبراير 2024 للصف الأول الثانوي

فيما يلي سنعرض إليكم مقررات الصف الأول الثانوي فيما يلي:

اللغة العربية: لنصوص : البيت وطن لابن الرومي شعر 10 أبيات – مصر مطلع البدور للعماد الأصفهاني نثر 13 سطرًا، الأدب : سمات الأدب في العصر العباسي – سمات النثر في العصر العباسي، البلاغة : الكناية، النحو: أسلوب الاستثناء، قصة أبو الفوارس عنترة : الفصلان 9، 10، القراءة : العمل التطوعي.

اللغة الإنجليزية: Unit 7 – unit 8

التاريخ: الوحدة الثالثة : حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا .. الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم.

الجغرافيا: الوحدة الثالثة: سكان مصر .. الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.

الفيزياء: الفصل الثالث القوة والحركة : كمية التحرك .. قانون نيوتن الثالث .. الكتلة والوزن.

الكيمياء: الفصل الأول المحتوى الحراري : المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية .. المحتوى الحراري .. التغير في المحتوى الحراري القياسي .. المحتوى الحراري وطاقة الرابطة .. المعادلة الكيميائية الحرارية.

الأحياء:الكروموسومات والمعلومات الوراثية – قانون مندل الأول والثاني – تداخل فعل الجينات.

الفلسفة: الوحدة الثانية: مبادئ التفكير العلمي: الموضوع الأول: معنى العلم وأخلاقيات العالم.

الرياضيات: الجبر : تنظيم البيانات في مصفوفة .. حساب المثلثات : المتطابقات المثلثية.

الهندسة : الكمية القياسية والكميات المتجهة والقطعة المستقيمة الموجهة

مقررات شهر فبراير 2024 للصف الثاني الثانوي

فيما يلي سنبين مقررات فبراير الخاصة بالصف الثاني الثانوي: