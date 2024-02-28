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أولى وثانية ثانوي .. مقررات شهر فبراير 2024 في كل المواد دلوقتي هنا واعرف هتذاكر إيه
مقررات شهر فبراير 2024 نقدم لكم فيما يلي مقررات شهر فبراير 2024 لامتحان شهر مارس والخاص بالمرحلة الثانوية لعام 2024، والذي قامت بتحديده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ليخضع له الطلاب في الأسبوع الأول من شهر مارس، ويجري العديد من الطلاب البحث بنشاط عن هذه المعلومات عبر محركات الإنترنت، وبالأخص عبر محرك البحث جوجل، لهذا السبب قمنا بجمع وتوفير تقرير موسع يشمل جميع التفاصيل التي تحتاجونها في الفقرات التالية، عليكم بالمتابعة فقط لما هو آتي.
مقررات شهر فبراير 2024 للصف الأول الثانوي
فيما يلي سنعرض إليكم مقررات الصف الأول الثانوي فيما يلي:
- اللغة العربية: لنصوص : البيت وطن لابن الرومي شعر 10 أبيات – مصر مطلع البدور للعماد الأصفهاني نثر 13 سطرًا، الأدب : سمات الأدب في العصر العباسي – سمات النثر في العصر العباسي، البلاغة : الكناية، النحو: أسلوب الاستثناء، قصة أبو الفوارس عنترة : الفصلان 9، 10، القراءة : العمل التطوعي.
- اللغة الإنجليزية: Unit 7 – unit 8
- التاريخ: الوحدة الثالثة : حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا .. الدرس الأول : حضارة بلاد العراق القديم.
- الجغرافيا: الوحدة الثالثة: سكان مصر .. الدرس الأول: نمو وتركيب السكان.
- الفيزياء: الفصل الثالث القوة والحركة : كمية التحرك .. قانون نيوتن الثالث .. الكتلة والوزن.
- الكيمياء: الفصل الأول المحتوى الحراري : المفاهيم الأساسية في الكيمياء الحرارية .. المحتوى الحراري .. التغير في المحتوى الحراري القياسي .. المحتوى الحراري وطاقة الرابطة .. المعادلة الكيميائية الحرارية.
- الأحياء:الكروموسومات والمعلومات الوراثية – قانون مندل الأول والثاني – تداخل فعل الجينات.
- الفلسفة: الوحدة الثانية: مبادئ التفكير العلمي: الموضوع الأول: معنى العلم وأخلاقيات العالم.
- الرياضيات: الجبر : تنظيم البيانات في مصفوفة .. حساب المثلثات : المتطابقات المثلثية.
- الهندسة : الكمية القياسية والكميات المتجهة والقطعة المستقيمة الموجهة
مقررات شهر فبراير 2024 للصف الثاني الثانوي
فيما يلي سنبين مقررات فبراير الخاصة بالصف الثاني الثانوي:
- اللغة العربية: نص حب وفاء، والفي الأدب الغزل في العصر العباسي، وفي النحو أسلوب التعجب، وفي البلاغة الأمر والنهي وأغراضهما، وفي القصة الفصل 9 و 10، وفي القراءة السلام عثمان عبدالحميد.
- الكيمياء: الروابط وأشكال الجزيئات، والاتحاد الكيميائي، وأنواع الروابط الكيميائية، والرابطة الأيونية والتساهمية، والنظريات المفسرة للرابطة التساهمية.
- الفيزياء: من الفصل الثالث خواص الموانع الساكنة: الكثافة والكثافة النسبية وتطبيقات الكثافة – مفهوم الضغط والقوة الضاغطة والضغط عند نقطة في باطن سائل والتطبيقات.
- الأحياء: من بداية الإخراج في الحيوان حتى تركيب الجلد، ومن بداية الكلية في الإنسان حتى الكلية الصناعية، ومن بداية الإخراج في النبات حتى نهاية الفصل الرابع.
- اللغة الإنجليزية: الفصلين السابع والثامن.
- اللغة الفرنسية: الوحدة الثالثة الدرسين الأول والثاني.
- الرياضيات: في الجبر المتتابعات من الدرس الأول للثالث، وفي التفاضل والتكامل معدل التغير والاشتقاق، وفي حساب المثلثات زوايا الارتفاع والتغير، وفي الديناميكا الحركة المستقيمة والحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة والسقوط الحر.
- الفلسفة: الأخلاق ماهيتها ومذاهبها، ومذهب الضمير عند بطلر، والاستدلال غير المباشر.
- علم النفس: من الوحدة الثالثة العمليات المعرفية، الموضوع الأول الإحساس.
- التاريخ: الوحدة الثالث مصر والدول المستقلة: الدرس الأول مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول الإسلامية.
- جغرافيا: الوحدة الثالثة: الدرس الأول ماهية التنمية الاقتصادي – الدرس الثاني التنمية الزراعية والحيوانية.