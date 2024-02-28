الحق جهز ورقك ويلا.. تحديد موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 وأهم شروط الانضمام في صفوف الجيش المصري

يعتبر الجيش من أهم الهيئات التي يفضل العديد من الأشخاص العمل بها، ويتساءل البعض على موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 ليتم قبول مجموعة جديدة من الشباب للتدريب في الجيش المصري، والعمل على أداء مدة خدمته العسكرية على أكمل وجه، كما تم التوضيح بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى المتقدمين ويتم قبول طلبهم، سنوضح التفاصيل.

موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024

أوضحت هيئة الدفاع المدني المصري بأنه تم تحديد موعد فتح باب التطوع في الجيش 2024 لقبول دفعة جديدة من المتطوعين للتدريب بالجيش المصري، وإنهاء مدة خدمتهم بأفضل مهارات، وتقديم ما يجب تقديمه لخدمة الوطن، وقد أكدت هيئة الدفاع أنه يتم قبول الحاصلين علي الشهادات الإعدادية لكافه أنواعها سواء الازهري، أو الرياضي أو المهني، وقد أكدت بأنه تم تحديد 1-4-2024 كأول تاريخ يتم فيه استقبال طلبات المتطوعين في الجيش، فمن الضروري الالتزام بالتقديم في هذا الموعد.

ما هي شروط التقديم في الجيش المصري

بعد التعرف على الموعد الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع للتطوع، من الضروري التعرف على الشروط الأساسية التي يجب توافرها في كافه المتقدمين ليتم قبول الطلب، وتتلخص هذه الشروط في الآتي: