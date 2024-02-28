“كلاسيكو السعودية” رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي يوم الجمعة 1-3-2024

الكثير من محبي الدوري السعودي يرغبون في معرفة رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي، فمن أجل الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يسعى الجمهور السعودي لمعرفة كيفية الحصول على تذاكر مواجهة الهلال والاتحاد في ربع النهائي، سيكون الفريقان على موعد مع ثلاث مباريات في أقل من أسبوعين، حيث تُقام المباراة الأولى بين الفريقين في الجولة 22 من الدوري السعودي، وستقام في ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، يوم الجمعة 1 مارس، بينما تكون المباراة الثانية في ذهاب ربع نهائي البطولة الآسيوية، وستلعب في نفس الملعب، يوم الثلاثاء 5 مارس، أما الثالثة ستكون في إياب ربع النهائي، وستنقل إلى ملعب “الجوهرة المُشعة” في جدة.

كلاسيكو الاتحاد والهلال في الدوري السعودي 2024

نادي الهلال أعلن مؤخرا عن بدء بيع تذاكر مباراته ضد الاتحاد، في كلاسيكو الدوري العربي للمحترفين، الذي سيقام يوم الجمعة القادم في الساعة التاسعة مساء على ملعب المملكة أرينا، وتذاكر المباراة قد شهدت إقبالا كبيرا من جماهير الفريقين، الذين يتطلعون إلى حضور مباراة نارية بين الزعيم والعميد، ويطمح نادي الهلال لزيادة رصيده من الألقاب الآسيوية، والتي يتصدر بها قائمة الأندية الأكثر تتويجا في التاريخ، إذ يسعى الهلال للحصول على النجمة الخامسة، بعد أن خسر النهائي الأخير، وبعد أن حقق اللقب في عام 2021، أما الاتحاد فيريد استعادة مجده الآسيوي، والذي انقطع منذ عام 2005، والحصول على اللقب الثالث في تاريخه.

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال دوري روشن السعودي 2024

إذا كنت من عشاق كرة القدم السعودية وترغب في متابعة كلاسيكو الهلال والاتحاد في 1 مارس 2024، فعليك اتباع الخطوات التالية لحجز تذاكرك: