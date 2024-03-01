“زيادة تصل الي 15%”.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 + موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة

العديد من المواطنين يرغبون في هذا الوقت في معرفة كيفية الاستعلام برقم البطاقة القومية لبرنامج تكافل وكرامة 2024، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة جديدة في معاشات برنامج تكافل وكرامة التي سيتم صرفها في شهر مارس المقبل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموعد المحدد لصرف المعاش في هذا الشهر، ويجدر بالذكر أنه يعتبر الصرف الأول في العام الجديد، لقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الموعد المحدد لصرف المعاش في هذا الشهر، والجدير بالذكر أنه يعتبر الصرف الأول في العام الجديد.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يمكنك التحقق من معاشات تكافل وكرامة والتي من المقرر زيادتها في مارس 2024 عبر الموقع الإلكتروني، من خلال اتباع بعض الخطوات كما يلي:

القيام بالدخول الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

قم بالضغط على التحقق من نتيجتك.

ثم، ضع الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا لحامل البطاقة في القسم المخصص لها.

في النهاية، انقر على زر الاستعلام، وستظهر لك تفاصيل تتعلق بالمعاش وحالة البطاقة، سواء كانت سارية أو متجمدة.

موعد صرف المعاش بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 في يوم 15 مارس، يصرف معاش تكافل وكرامة شهريا في اليوم 15 من كل شهر، لكن في مارس القادم سيُصرف بزيادة جديدة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ 15٪. سيبدأ تنفيذ الزيادة بداية من الأول من الشهر القادم، مما يعني أن المستفيدين سيحصلون على معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة في 15 مارس.