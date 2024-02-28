رابعة وخامسة وستة ابتدائي..مقررات شهر فبراير 2024 اللي هييجي منه الامتحان الأسبوع الجاي

مقررات شهر فبراير 2024 يستعد كثير من طلاب المرحلة الابتدائية من بعد إصدار مقررات شهر فبراير 2024 من مختلف مراحل التعليم لخوض امتحاناتهم الشهرية لشهر فبراير، والتي من المزمع إجراؤها في بداية شهر مارس للعام القادم 2023. هذه الامتحانات ستكون خاصة بطلاب الصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى السادس ضمن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، ومن المنتظر أن تُعقد هذه الاختبارات الشهرية داخل المدارس، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مقررات شهر فبراير للصف الرابع الابتدائي 2024

وجاءت مقررات شهر فبراير للصف الرابع الابتدائي 2024 للفصل الدراسي الثاني، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني.

اللغة الإنجليزية “كونكت”: (Unit 7 – Unit 8).

الرياضيات: الوحدة 9 بداية من الدرس الأول حتي الدرس التاسع.

العلوم: المفهوم الأول والمفهوم الثاني حتي نشاط رقم 8.

مادة الدراسات: الوحدة الأولى.

تكنولوجيا المعلومات: المحور الثالث بداية من الدرس الاول حتي الدرس السادس.

الدين الإسلامي: الموضوع الأول والثاني.

المهارات الفنية: المحور الثالث بداية من الدرس الأول والثاني.

مقررات شهر فبراير 2024 للصف الخامس الإبتدائي

وجاءت مقررات شهر فبراير للصف الخامس الابتدائي 2024، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتالي:

اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني.

اللغة الإنجليزية «كونكت»: (Unit 7 وUnit 8).

الرياضيات: الوحدة 7 و8.

العلوم: المفهوم الأول والثاني حتي نشاط رقم 5.

الدراسات الاجتماعية: الوحدة الأولى كاملة.

تكنولوجيا المعلومات: المحور الثالث.

الدين الإسلامي: الموضوع الأول والثاني.

المهارات الفني: المحور الثالث بداية من الدرس الأول حتى الثالث.

مقررات شهر فبراير 2024 للصف السادس الابتدائي

وإليكم في هذه السطور مقرر شهر فبراير للصف السادس الابتدائي 2024: