تبكير الصرف.. وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن الموعد الرسمي لنزول رواتب الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2024

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بياناً رسمياً عبر حسابها الرسمي على منصة “اكس”، يكشف عن موعد صرف الضمان الاجتماعي قبل الموعد المعتاد للاستحقاق في شهر مارس، كما كانت قد قدمت الوزارة تفاصيل حول قيمة معاش الضمان بعد الزيادة، وشرحت الخطوات اللازمة للاستعلام عن أهلية الضمان، وإليكم التفاصيل.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس

توجه المواطنين باستفسار حول موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2024 عبر الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقامت الوزارة بتوضيح أن الموعد الرسمي لصرف المعاش لجميع المستفيدين سيكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لكن نظراً لأن موعد الإيداع في شهر مارس يتزامن مع يوم عطلة أسبوعية “الجمعة” ولأن هذه السنة كبيسة، فقد تم تقديم موعد الصرف إلى يوم غد الخميس، الموافق 29 فبراير 2024.

قيمة الزيادة على معاش الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطبيق الزيادة على قيمة معاش الضمان الاجتماعي، اعتباراً من شهر نوفمبر الماضي لعام 2023، وتم تعديل المعاش الشهري للضمان، حيث سيحصل الفرد من العائلة على مبلغ 1320 ريال بدلاً من 1100 ريال في السابق، كما تم رفع الراتب لبعض الأفراد الآخرين من 550 إلى 660 ريال.

الطريقة الصحيحة من أجل الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي عبر عدد قليل من الخطوات البسيطة عبر الإنترنيت، وخطوات الاستعلام كما يلي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للضمان الاجتماعي من قبل وزارة الموارد البشرية اختيار أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” النقر على خانة “برنامج الضمان الاجتماعي” الضغط على “الأهلية”

بعد تطبيق هذه الخطوات بالترتيب، سيتم عرض نتائج الاستحقاق والأهلية للمواطن.