القرض الحسن الإسلامي.. بنك فيصل يوضح شروط الحصول على القرض بسقف 500 ألف جنيه

يتمتع القرض الحسن المقدم من بنك فيصل الإسلامي بأهمية كبيرة نظراً لامتثاله لأحكام الشريعة الإسلامية وطريقة سداده الخالية من الربا والممارسات غير المتوافقة مع الدين، كما أن سهولة الاستحقاق للحصول على هذا القرض فرصة ثمينة للعديد من الأفراد الذين يودون الحصول على قرض لبدء مشروع مصغر أو لسداد التزاماتهم المالية، وفي هذا المقال سنقدم لكم الشروط التي وضعها البنك للحصول على القرض، إضافة إلى الخطوات الصحيحة للتقديم، فإليكم التفاصيل.

شروط الحصول على قرض الحسن من بنك فيصل الإسلامي

هناك العديد من الشروط التي تم وضعها من قبل بنك فيصل الإسلامي، ويطلب من جميع العملاء أن تكون هذه الشروط فيهم لضمان الحصول على القرض، وهي كالتالي:

يجب إرسال تأمين ضمان للقرض، مثل رهن أحد العقارات أو التوقيع على بعض الإيصالات يجب أن يكون العميل في الفترة العمرية بين 21 و60 عاماً ضرورة تأمين حياة العميل من خلال الشركة التابعة للبنك عدم تجاوز فترة سداد القرض سبع سنوات يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للمقترض 1500 جنيه، مع ضرورة تقديم مفردات الراتب للموظفين في القطاع الخاص يتطلب الأمر إرسال بيان يوضح المعاملات المصرفية التي تمت خلال الستة أشهر السابقة يتعين إرسال تقرير للسجل التجاري والضريبي مع الحرص على عدم احتوائه على أي غرامات

تجدر الإشارة إلى أن قيمة القرض يجب ألا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفي حال امتلاك العميل قروضاً سابقة ولم يكمل سدادها، سيؤدي ذلك إلى رفض الطلب تلقائياً.

كيفية التقديم على القرض الحسن لعام 2024

لضمان الحصول على القرض الحسن من بنك فيصل الإسلامي، ينصح باتباع عدة خطوات تشمل ما يلي:

القيام بملء استمارة طلب للبنك شخصياً من خلال زيارة أقرب فرع للبنك. ملء البيانات الشخصية والتي تتضمن الاسم، ورقم الهاتف، ومكان الإقامة، والرقم القومي. إرفاق البيانات والمستندات المذكورة في فقرة الشروط في الأعلى.

يذكر أنك ستتلقى رداً على طلبك خلال يومين، ويتم تحديد نسبة استحقاق القرض بناءً على أسباب الحاجة له، كما سيتم بدء عملية سداد القرض بعد مرور ستة أشهر من استلامه، ويتم تقديم الطلب مرة واحدة فقط.