1000 جنيه لهذه الفئات.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة

يرغب الكثير من المواطنين الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بعيد العمال، ومن ثم المقرر صرفها خلال الفترة الحالية، حيث تعد واحدة مع أبرز المنح التي تقدمها الحكومة المصرية، ومن ثم تتم وفقًا لشروط وفئات معينة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تسعى وزارة القوى العاملة بتقديم الدعم المادي للعمالة الغير منتظمة، كما يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة و الفئات المستحقة للدعم، ومنها ما يلي:

عمال اليومية الذين يعملون في القطاع الخاص.

وكذلك أيضًا عمال التراحيل.

ومن ثم صغار العاملين الذين يعملون لحساب أنفسهم.

وكذلك أيضًا الباعة الجائلين.

وأيضًا موزعي الصحف.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

تعد منحة العمالة الغير منتظمة هي برنامج مصصم لمساعدة الأفراد الذين يواجهون ظروف عمل غير مستقرة، وهي منحة مقدمة من وزارة القوى العاملة في مصر، كما يمكنك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولً يجب الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ومن ثم الضغط على زر الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

كما يتم تدوين كافة البيانات على الموقع.

وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الحقل المخصص لذلك.

ومن ثم قم بالنقر على زر بحث.

ومن ثم ستظهر لك نتيجة الاستعلام بعد بضع ثوانٍ.

كما يمكنك الاستعلام من خلال الرقم المخصص وهو 142، وذلك عن طريق الاتصال المباشر.

وكذلك أيضًا الاتصال عبر الخط الساخن التابع لوزارة القوى العاملة وهو 19468.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة العمل المصرية عن الشروط والضوابط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة، ومن هذه الشروط ما يلي: