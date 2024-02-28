“وزارة التعليم توضح”.. لائحة العطل المدرسية لعام 2024 بالمغرب

يحظى جدول العطل الرسمية لعام 2024 في المغرب بترقب كبير من قبل الطلبة، إذ يلعب هذا الجدول دوراً بالغ الأهمية في حياتهم الدراسية، فهم يتطلعون إليه بحماس وسرور، توفر هذه العطل فرصة لهم للراحة وإعادة شحن الطاقة، وكذلك لتحسين القدرة على التذكر والتفصيل بين الجهود المبذولة في الدراسة لتحقيق أداء أفضل، سنلقي نظرة في هذا المقال على الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم المغربية بخصوص جدول العطل لعام 2024، والذي يشمل العطل المدرسية والموسمية والوطنية.

لائحة العطل المدرسية لعام 2024 بالمغرب

تعد لائحة العطل المدرسية لعام 2024 بالمغرب نقطة محورية تلقى اهتماماً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تشكل هذه العطل فسحة ضرورية للراحة والتجديد بين فترات الدراسة المكثفة، فيما يلي جدول يمثل تلك الإجازات التي من ضمنها إجازات فائتة تم أخذها بالفعل:

الإجازة التاريخ المولد النبوي الشريف 27 و 28 سبتمبر 2023 الفترة البينية الأولى 15 – 22 أكتوبر 2023 يوم المسيرة الخضراء 6 نوفمبر 2023 عيد الاستقلال المغربي 18 نوفمبر 2023 الفترة البينية الثانية 3 – 10 ديسمبر 2023 رأس السنة الميلادية 1 يناير 2024 وثيقة الاستقلال السنوية 11 يناير 2024 عطلة منتصف السنة 21 – 28 يناير 2024 الإجازة البنية الثالثة 10 – 17 مارس 2024 عيد الفطر المبارك 1 – 3 شوال 2024 عيد الأضحى المبارك 8 – 10 ذي الحجة 2024

نصائح هامة لاستغلال العطل بالشكل الصحيح

لتحقيق أقصى استفادة من العطل المدرسية، من المهم اتباع بعض الاستراتيجيات والنصائح التي تساعد الطلاب على إعادة شحن طاقاتهم وتحسين مستوياتهم الدراسية، إليك بعض النصائح لاستغلال العطل المدرسية بشكل فعّال: