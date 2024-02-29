“تطبيق حضوري”.. رسميًا وزارة التعليم تطبق نظام الحضور الإلكتروني من الأحد القادم

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تبنيها لنظام الكتروني جديد يخص تسجيل حضور وانصراف الموظفين والموظفات، حيث يستند هذا النظام إلى استخدام أحدث التقنيات كالانترنت الأشياء والتعرف على الهوية بواسطة ميزات بيولوجية كبصمات الوجه، الصوت، والأصابع، هذا وقد أصبح رسميًا وزارة التعليم تطبق نظام الحضور الإلكتروني من الأحد القادم، مع إلغاء أية طرق أخرى لتوثيق الحضور والغياب.

وزارة التعليم تطبق نظام الحضور الإلكتروني من الأحد القادم

أعلنت وزارة التعليم إطلاقها لتطبيق “حضوري” الذي يستخدم إحدى تقنيات الإنترنت الحديثة لإدارة ومراقبة ساعات دوام العمل للموظفين، مما يسهم في توفير الوقت والمجهود، يتميز هذا التطبيق بقدرته على توفير إمكانية الدخول الفوري والمباشر إلى بيانات الحضور، بالإضافة إلى قدرته على تسجيل حضور الآلاف من الموظفين في غضون ثوانٍ دون الحاجة إلى الانتظار أو استخدام هواتف الموظفين لإكمال عملية الحضور.

مميزات تطبيق حضوري الإلكتروني

يحظى تطبيق “حضوري” بمجموعة من المزايا البارزة التي تجعله الخيار المثالي لإدارة الحضور والانصراف، ومن أبرز هذه المزايا:

استغناء عن الحاجة إلى أي وسيلة باستثناء هاتف الموظف.

تنظيم جداول العمل والإجازات بكفاءة.

الحصول على بيانات الحضور فورًا.

القدرة على تسجيل حضور الآلاف من الموظفين بشكل فوري دون تأخير.

التسجيل وإدارة بيانات الموظفين بسهولة.

وجود لوحة تحكم متقدمة لتعديل إعدادات النظام.

دعم التطبيق للأجهزة اللوحية بشكل مركزي.

كيف أقوم بالتسجيل في تطبيق حضوري؟

لبدء استخدام تطبيق “حضوري”، يجب اتباع الخطوات التالية: