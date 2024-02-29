الحقي اشتري وخزني الان.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 29/2/2024 في جميع الاسواق والمحلات

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق المصرية، وهي ما يبحث عنه المواطنين وخاصةً ربات المنازل باستمرار، حيث ما تشهد دائمًا الدواجن اختلاف كبير في الأسعار بين الهبوط والصعود، وقد شهدنا في الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في الأسعار بعد هبوط سعر الأعلاف بنحو 3 آلاف جنيه للطن، وذلك على عكس الشائعات التي تناولها البعض في الفترة الأخيرة عن غلاء الأسعار، وقد كانت هذه الفترة بالتزامن مع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية.

أسعار الدواجن اليوم الخميس

كشفت مصادر موثوقة من الغرفة التجارية عن أن هناك هبوط قادم في بورصة الدواجن الأيام القادمة، حيث أشارت هذه المصادر عن أسعار الدواجن اليوم الخميس والتي سجلت أسعار منخفضة عن الأيام السابقة وأصبحت اليوم بسعر:

يتراوح سعر الدواجن البيضاء بين الـ 87 جنيه والـ 88 جنيه في البورصة ويتم بيعها للمستهلك بسعر 95 جنيه وذلك مقارنةً بسعرها الذي وصل إلى 100 جنيه للكيلو.

سجلت الدواجن البلدي سعر ما بين الـ 120 والـ 140 جنيه للكيلو.

الدواجن الساسو تأتي بسعر بين 100 و 105 جنيه.

سجل زوج الحمام سعر 120 وحتى 150 جنيه.

سعر كيلو البانيه يتراوح بين 190 جنيه و220 جنيه للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس

تختلف أيضًا أسعار كرتونة البيض حسب البورصة اليومية، حيث شهدت هي الأخرى انخفاض كبير في الأيام الماضية وجاءت على هذا النحو التالي: