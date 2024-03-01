الاخضر نزل الارض.. بكام سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم الجمعة 1 مارس 2024 والبنوك

ارتفعت جهود البحث الأخيرة من قِبَل التجار والمستثمرين لاستكشاف أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم الخميس في السوق السوداء، حيث تراجع سعر الدولار إلى مستويات دون الـ 50 جنيهاً، حيث يتراوح ما بين 45 و46 جنيهًا، ويُسجل هذا الهبوط الكبير أعلى نسبة في تاريخ التعاملات، ويأتي هذا الانخفاض الكبير في سعر الدولار إلى قروض مصر وتوقيع صفقة رأس الحكمة، التي أدت إلى تدهوره من أعلى مستوى، وسوف نوضح لكم عبر موقع البديل متابعة أحدث أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك.

أعلى سعر للدولار في السوق السوداء اليوم

العديد من المستثمرين والتجار يبحثون لمعرفة وتحديد أعلى سعر للدولار في السوق السوداء، ويتابع الكثيرون أسعار العملات في هذا السياق الموازي، الذي يتخذ شكل مضاربات وهمية، ويظهر السعر المعلن حاليًا في السوق السوداء بقيمة 47 جنيهًا مصريًا وهو مبالغ فيه، إذ يعتبر السعر العادل للدولار أقل من 40 جنيهًا. وفيما يتعلق بأحدث تطورات السعر، نلاحظ ما يلي:

1 دولار أمريكي يساوي 51.3 جنيه مصري.

5 دولارات أمريكية تساوي 256.6 جنيه مصري.

10 دولارات أمريكية تساوي 513.2 جنيه مصري.

25 دولار أمريكي يساوي 1,283.0 جنيه مصري.

50 دولار أمريكي= 2,566.0 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي = 5,132.0 جنيه مصري.

500 دولار أمريكي = 25,660.0 جنيه مصري.

1000 دولار أمريكي = 51,320.0 جنيه مصري.

5000 دولار أمريكي = 256,600.0 جنيه مصري.

10000 دولار أمريكي = 513,200.0 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك اليوم

أستقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه والبيع 30.95 جنيه، و في بنك القاهرة وصل سعر الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، و في بنك مصر سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية قدم سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بينما في بنك أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.