الحق شوف اسمك نزل.. لينك الاستعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن moss.gov.eg

الكثير من المواطنين الحاملين لكارت المعاش الخاص بتكافل وكرامة يتساءلون عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، وخاصةً بعد أن أعلن سيادة الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي عن زيادة جديدة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، والتي من المفترض صرفها في شهر مارس المقبل، وهذا ما سيتم توضيحه في السطور القادمة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الرجاء إتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع التضامن الاجتماعي. النقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجتك الموجودة في أعلى يسار الصفحة. إدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من ١٤ رقم . النقر على زر “استعلام”. ستظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة سواء كان ساري أو متجمد أو موقوف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

وفقاً للقرار التي تم إصداره من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي، سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 في اليوم الخامس عشر من شهر مارس المقبل، وقد أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة جديدة بنسبة 15% لأصحاب معاشات تكافل وكرامة، وسيتم صرف هذه الزيادة ابتداءً من شهر مارس2024.

وبهذا قد نكون استعرضنا لحضرتكم خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بواسطة الرقم القومي، وأكدنا موعد صرفه لشهر مارس 2024، حيث يمكن للمستفيدين الاستعداد لاستلام معاشهم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، ونتمنى للجميع حياة مستقرة وسعيدة.