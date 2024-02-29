ثبت الان التردد الجديد لقناة توم وجيري للأطفال 2024 لمشاهدة مقالب القط والفار والمسلسلات الرمضانية

تعد قناة توم وجيري من أفضل القنوات الممتعة للأطفال في كافة أنحاء العالم والوطن العربي، حيث تهتم بمشاهدتها الأمهات والعديد من العائلات وأبنائهم وهذا لأنها تقدم محتوى آمن على الأطفال وهذا ما يجعل الأمهات تطمئن على أبنائها خلال مشاهدتهم للفيلم الكرتوني والمحتوى التعليمي والترفيهي التي تقدمه القناة، وهذا ما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن التردد الجديد الخاص بالقناة لمشاهدة البث بجودة عالية، وهذا ما سيتم التعرف عليه في السطور القادمة.

التردد الجديد لقناة توم وجيري للأطفال

التردد الجديد لقناة توم وجيري الموجود على القمر الصناعي نايل سات :

التردد هو: 12149

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة:SD.

وهناك تردد جديد للقناة تم اكتشافه والموجود على القمر الصناعي عرب سات، وهو كالتالي:

التردد:11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

الجودة:SD.

طريقة تنزيل قناة توم وجيري على التلفزيون

لتنزيل قناة توم وجيري على التلفاز لابد من إتباع الخطوات التالية والتي سوف يتم عرضها في النقاط التالية:

الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم “الريموت كونترول” الخاص بالتلفاز. النقر على قائمة البحث. تحديد القمر الصناعي. إدخال جميع البيانات الخاصة بتردد القناة في المكان المخصص له.

وفي ختام هذا المقال، يمكن للأهالي الآن الاستمتاع بتردد جديد لقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات بتردد 12149، مما يتيح للأطفال مشاهدة محتوى آمن وتعليمي بجودة عالية، ولمن يستخدمون القمر الصناعي عرب سات يمكنهم الاستفادة من التردد الجديد على 11315 لاستقبال القناة على التلفاز، يكفي اتباع الخطوات البسيطة التي تشمل الضغط على زر القائمة واختيار القمر الصناعي، ثم إدخال بيانات التردد المناسبة، وبذلك يمكن للعائلات الاستمتاع بمشاهدة ممتعة وآمنة لأطفالهم عبر قناة توم وجيري.