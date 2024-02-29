“جربها مضمونة 100%” شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile Uc من الموقع الرسمي وعن طريق الـID

بإمكانك الآن شحن شدات ببجي موبايل بشكل إلكتروني يسير للغاية، والتي تعد واحدة من أفضل ألعاب الفيديو وأكثرها انتشارًا، ذلك نظرًا لامتلاكها شعبية وجماهيرية عريضة، فلقد ذاع صيتها بشكل سريع منذ أن تم تأسيسها، لعل ما يشير إلى ذلك كونها أصبحت تستخدم من قبل أكثر من 500 شخص من شتى أنحاء العالم، والشداد هي عملة افتراضية يتم استعمالها من قبل مُستخدمي اللعبة في عمليات الشراء لعناصر اللعبة المختلفة.

كيفية شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي

لكي تتمكن من شحن شداد ببجي من خلال الموقع الرسمي قم باتباع مجموعة من التعليمات، والتي جاءت على النحو التالي:

قم بالتوجه إلى منصة لعبة ببجي الرسمية.

انقر على أيقونة “شحن”.

اضغط على خيار “المعرف الخاص بك”.

اختر أيقونة “كمية الشدات اللازم شحنها”.

قم بتحديد “قيمة السداد المطلوبة”.

اضغط على زر “شراء”.

طريقة شحن ببجي شداد عن طريق ID

ويمكنك أيضًا القيام بشحن ببجي عبر ID، وذلك باتباع عدة خطوات، نوضحها فيما يلي من نقاط محددة:

قم بالتوجه إلى منصة ببجي الرسمية.

قم بتسجيل الدخول من خلال حسابك الخاص.

دوّن عنوان بريدك الإلكتروني أو ID.

اختر طريقة الدفع المناسبة معك.

انتظر فترة وجيزة لحين استلامك رسالة نصية على الموقع تفيد بالكود المتعلق بتفعيل الشداد والبطاقات المطلوبة.

ارجع إلى المنصة الرسمية مرة أخرى لكي تدون الرمز المتعلق بتعريف الطالب.

أدخل كود البطاقة.

أدخل كود البطاقة. تحقق من الهوية الوطنية بتدوين كل من الحروف والأرقام.

وستظهر على الفور الشدات في الحساب الخاص بك.

ونختم موضوعنا اليوم بالتأكيد على مدى أهمية الدقة في اتباع التعليمات السابق ذكرها، ذلك بعد أن تعرفنا على الطرق المختلفة التي يمكن اتباعها في شحن شدات ببجي.