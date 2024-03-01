“تهادو تحابوا”… أجمل أفكار توزيعات رمضان 2024 للأطفال وللكبار مبتكرة

شهر رمضان هو شهر العطاء والكرم، ولقد أمرنا نبينا الكريم قوله “تهادوا تحابوا”، ولا شك أن تجسيد هذا الحديث في شهر رمضان المبارك يضفي روحاً من الود والمحبة، حيث يساهم تقديم التوزيعات للمحيطين بنا في زيادة الألفة والمودة بين الناس، وإدخال السعادة على قلوبهم يُعد من الأعمال المحببة إلى الله سبحانه وتعالى، سنقدم لكم أجمل أفكار توزيعات رمضان 2024 للأطفال وللكبار، والتي تتميز بسهولة تنفيذها وتكلفتها المعقولة.

أفكار توزيعات رمضان 2024 للأطفال وللكبار

يرغب الكثير في تقديم التوزيعات الرمضانية لأقاربهم وأصدقائهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وهذا ما يدفعهم للبحث عن أفكار توزيعات رمضان 2024 للأطفال وللكبار والتي تمثل بعضها فيما يلي:

كروت صغير بها دعوة، مع مسابح أو خواتم تسبيح صغيرة ملونة.

توزيع فوانيس صغير مضيئة، مع دمي من شخصيات الكرتون الرمضاني الشهيرة.

تقديم ميداليات رمضانية بأشكال جميلة.

بوكس به مصحف وسجادة صلاة وسبحة.

تقديم للأطفال مصاحف صغيرة.

توزيع كتيبات صغير بها نصائح رمضانية وبعض الأدعية المستحبة.

تصميم صناديق من الورق المقوى بأشكال رمضانية ووضع داخلها بعض الحلوى.

توزيعات رمضانية جميلة

تعددت أفكار توزيعات رمضان 2024 للأطفال وللكبار التي يمكن تنفيذها بسهولة ويسر، ومنها:

توزيع كتيبات صغيرة بها أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم.

صندوق صغير به بعض التمور والمكسرات كالفسدق واللوز.

تقديم بعض المشروبات الرمضانية الأساسية كالتمر، قمر الدين، وغيرهم.

توزيع مباخر صغيرة الحجم مع بعض أنواع البخور ذات الجودة العالية.

مجموعة من الأطباق الرمضانية مثل طبق على شكل هلال رمضان.

تقديم ديكورات رمضانية.

تقديم مجات شرب عليها رسومات ونقوش رمضانية.

إعداد حلوى منزلية ثم توزيعها.

دفاتر رمضانية خاصة بتدوين العبادات خلال هذا الشهر الفضيل.

توزيع كتب دينية أو قصص الأنبياء.

قلادات تضم آيات قرآنية.

أفكار توزيعات رمضان منزلية الصنع ومبتكرة

لتجعل من شهر رمضان المبارك فترة أكثر بهجة وتميزاً، يمكن الاعتماد على إبداعات منزلية الصنع في تحضير التوزيعات، إليكم بعض الأفكار المبتكرة والسهلة لتوزيعات رمضانية يمكن تحضيرها في المنزل:

اختر تموراً ذات جودة عالية وضعها في علب صغيرة مزينة بأشرطة ملونة أو ورق لامع، يمكن إضافة بطاقات صغيرة مكتوب عليها دعوات رمضانية أو أحاديث نبوية.

استخدم الورق الملون أو القماش لصنع مصابيح صغيرة يمكن تعليقها أو وضعها على الطاولات كزينة رمضانية.

جمع بعض الأطعمة الجافة كالأرز، السكر، المعكرونة، والعدس في أكياس صغيرة وتوزيعها على المحتاجين. يمكن زخرفة الأكياس برسومات وألوان رمضانية.

اصنع حلويات بسيطة ولذيذة، مثل كعك العيد أو المعمول، وقدمها في صناديق مزينة بنفسك لإضافة لمسة شخصية.

اصنع زينة رمضانية كالفوانيس الورقية أو الأعلام الصغيرة بأسماء الله الحسنى ووزعها كتذكارات رمضانية.

اجمع بعض الأدعية الرمضانية والأذكار في كتيبات صغيرة مصنوعة يدوياً وزينها برسومات إسلامية.

يمكن شراء مجات بيضاء واستخدام أقلام خاصة لرسم وكتابة تهاني رمضانية، ثم توزيعها كهدايا مميزة.

أجمل عبارات تهنئة بشهر رمضان