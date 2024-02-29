شروط السكن الترقوي الحر بالجزائر lpl وخطوات التسجيل

برنامج السكن الترقوي الحر بالجزائر lpl يمثل إحدى المبادرات التي تطرحها الحكومة الجزائرية لتوفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة للأسر الجزائرية ذات الدخل المحدود، في مساء الاثنين، الموافق لـ 26 فبراير 2024، أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية عن بدء فتح باب التسجيل للمواطنين الجزائريين الذين يستوفون الشروط المحددة للاستفادة من السكنات الترقوية.

خطوات التسجيل في السكن الترقوي الحر بالجزائر lpl

يمكن للمواطنين الجزائريين التقديم للسكن الترقوي الحر إلكترونيًا عبر موقع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك لتسهيل عملية التسجيل والإجراءات عليهم. خطوات التسجيل تتم كالتالي:

أولًا، يجب الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

اختيار خيار إنشاء حساب جديد من علامات التبويب.

يُطلب منك بعد ذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها على الموقع.

من القائمة الموجودة، يتم اختيار نوع السكن الذي تود التقديم عليه.

يُشترط رفع جميع المستندات المطلوبة التي تحددها المؤسسة لاستكمال الطلب.

القيام بدفع الرسوم المحددة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بعد إتمام الدفع، يتم الضغط على زر الإرسال وانتظار ظهور نتائج القرعة.

شروط الحصول على السكن الترقوي LPL

أوضحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية مجموعة من الضوابط الواجب توافرها في المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على سكن ترقوي، وتتلخص هذه الشروط فيما يلي: