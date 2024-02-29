أعلنت الأسرة الروتشيلدية في بريطانيا وفاة قارون القرن العشرين اللورد يعقوب روتشيلد عن عمر يناهز 87 عامًا، يُعتبر يعقوب من أشهر الشخصيات في عالم الأعمال المصرفية خلال القرن العشرين، حيث قام بتأسيس عدة شركات استثمارية ومؤسسات مالية وبنوك، إلى جانب إسهاماته في القطاع المالي، كان للورد يعقوب دور هام في المجالات المدنية من خلال مشاركته في العديد من المشاريع الوطنية البريطانية.

وفاة قارون القرن العشرين عن عمر يناهز 87 عامًا

نقلت عائلة روتشيلد صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير نبأ حزينًا يتعلق بوفاة اللورد يعقوب روتشيلد، الشخصية البارزة الملقبة إعلامياً بـ”قارون القرن العشرين”، في بيان صحفي تم نشره على الصفحة الرسمية لعقارات واديسون، التي تُدار بواسطة مؤسسة العائلة،

أعلنت عائلة روتشيلد عن وفاة رجل الأعمال البريطاني المعروف، اللورد يعقوب روتشيلد رسميًا، في صباح يوم الأربعاء الموافق للسابع والعشرين من فبراير لعام 2024، بالعاصمة البريطانية.

من هو اللورد يعقوب روتشيلد؟

اللورد يعقوب روتشيلد هو شخصية مرموقة ضمن عائلة روتشيلد، وقد وُلد في الـ29 من أبريل عام 1936، يُعرف بكونه رجل أعمال ومستثمر متميز، لعب دورًا محوريًا في إدارة وتوسيع الأعمال والاستثمارات الخاصة بعائلته، تتمتع عائلة روتشيلد بإرث غني في القطاع المصرفي والمالي، مع تأسيسها لعدة بنوك ومؤسسات استثمارية عبر الزمن.

يعقوب روتشيلد يمثل استمرارًا لهذا الإرث العريق، مساهمًا بشكل فعال في الأعمال المالية العائلية، كما يتبنى دورًا نشطًا في الحياة المدنية والثقافية، مدعمًا الفنون والثقافة والمبادرات الاجتماعية، ويُنظر إلى عائلة روتشيلد ويعقوب بوجه خاص كشخصيات بارزة ومؤثرة في المجالات المالية، السياسية، والثقافية.

نظرة تفصيلية عن أصل عائلة روتشيلد

تعد عائلة روتشيلد من أبرز وأعرق الأسر المصرفية في العالم الحديث، وتأسست عائلة روتشيلد في القرن الثامن عشر، وكانت بداياتها في النشاط المصرفي بأوروبا، لتمتد بعد ذلك إلى مختلف أنحاء العالم.

يعد ماير أمشيل روتشيلد هو مؤسس الأسرة المصرفية في فرانكفورت، ألمانيا، ومنذ أوائل القرن التاسع عشر، بدأت العائلة في توسيع أعمالها المصرفية عبر القارة الأوروبية، ومع الوقت افتتحت العائلة فروعًا في مدن رئيسية مثل لندن، باريس، وفيينا، وبفضل شبكتها الواسعة، صارت عائلة روتشيلد قوة بارزة في المال والأعمال على مستوى العالم.

أسهمت عائلة روتشيلد في نمو وتطوير العديد من الصناعات والقطاعات الاقتصادية، مكتسبةً سمعة قوية وفي بعض الأحيان مثيرة للجدل، وبسبب قدرتها المالية وتأثيرها الكبير، غالبًا ما تُحاط العائلة بنظريات المؤامرة والأساطير المختلفة.

ما هي علاقة قارون القرن العشرين بوعد بلفور؟

يعتبر اللورد جاكوب روتشيلد من بين أبرز المؤيدين لدولة إسرائيل، حيث ساهم بشكل فعال في دعم مصالحها على مختلف الأصعدة، فضلاً عن ذلك، شاركت عائلته في الجهود الأولية لإقامة دولة إسرائيل، وقد كان الفقيد يعقوب روتشيلد يحتفظ بنسخة من وعد بلفور الصادر في عام 1917، والذي كان موجهاً بالأصل إلى اللورد وولتر روتشيلد، أحد أسلاف يعقوب.