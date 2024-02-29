“حملها والعب” تحديث ببجي موبايل 2024 PUBG Mobile.. تحميل خريطة بابجي والاسلحة والمركبات الجديد
لعبة ببجي من الألعاب الشائعة والتي لها قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، وعشاق اللعبة على موعد مع التحديث الجديد للعبة حيث تم مؤخرًا إصدار تحديث 3.1 من شركة “Tencent Games” لعام 2024 حيث سيقوم هذا الإصدار بتقديم مجموعة من المميزات الجديدة التي ستضفي طابع مميز على هذه اللعبة.
كيفية تحميل تحديث ببجي الجديد 3.1
يمكنك التحديث عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:
- إذا كنت من مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام Android فيمكنك تحميل التحديث من خلال متجر Google Play.
- أما إذا كنت من أحد مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام IOS، يمكنك تحميل تحديث اللعبة من خلال متجر App Store.
- موقع PUBG Mobile يمكن من خلاله تحميل التحديث من الموقع الرسمي الخاص باللعبة.
النصائح الخاصة لتحسين تجربة اللعب بعد التحديث
- عليك التأكد من تحديث نظام التشغيل على الهاتف.
- يجب التأكد من توفر مساحة تخزين كافية على الهاتف.
- يتم إغلاق كافة التطبيقات الأخرى قبل تشغيل لعبة ببجي موبايل.
- عليك التأكد من اتصال الهاتف بشبكة إنترنت قوية.
مميزات ببجي موبايل التحديث الأخير
هناك العديد من الميزات الجديدة الخاصة ببجي موبايل تتمثل في:
- خريطة جديدة: حيث تم إضافة خريطة جديدة تسمي “Livik” المستوحاة من المناظر الاسكندنافية، بجانب أنها تحتوي على ميزة مميزة مثل التضاريس الجبلية، الثلوج، والأنهار الجليدية.
- الأسلحة الجديدة: فقد تم إضافة أسلحة جديدة مثل قاذفة القنابل M320 ومسدس P90.
- مركبات جديدة: وقد تم إضافة مركبات جديدة مثل الدراجة النارية ثنائية المقاعد وسيارة شاحنة عسكرية.
- طور لعبة جديد: الذي تم إضافته تحت مسمي ” Playload 2.0″ مع ميزات جديدة كقاذفات الصواريخ والطائرات من دون طيار.
- تحسينات رسومية: حيث تم تحسين الرسومات من خلال التأثيرات البصرية لتكون أكثر واقعية.
- إصلاح الأخطاء: فقد تم إصلاح الكثير من الأخطاء وتحسين الأداء العام والخاص باللعبة.
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