“أضبطها الآن”.. القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في دوري روشن السعودي 2024

يتأهب نادي النصر السعودي لخوض لقاء ضد نادي الحزم السعودي اليوم ضمن منافسات “الجولة الثانية والعشرين” من دوري روشن السعودي، يهدف النصر إلى تقليص الفارق مع المتصدر الهلال إلى أربع نقاط، إذ يشغل حاليًا المركز الثاني بمجموع 52 نقطة، فيما يتربع الهلال على القمة بـ 59 نقطة، يطمح النصر لإضافة اللقب الدوري العاشر إلى سجلاته التاريخية، في حين يكافح الحزم للهروب من “شبح الهبوط”، محتلاً المرتبة الأخيرة برصيد 14 نقطة، تعرف معنا على تفاصيل موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم، والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين.

موعد مباراة النصر والحزم دوري الروشن السعودي

مساء اليوم، يحتضن استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، لقاء يجمع بين نادي النصر ونادي الحزم ضمن منافسات “الجولة 22” من دوري روشن السعودي، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم

يبحث الكثير اليوم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والحزم التي تُبث بصوت المعلق المصري مدحت شلبي والمعلق السعودي مشاري القرني عبر قناة SSC 1 باستخدام تقنية SD للمشاهدين داخل المملكة عبر التردد التالي:

التردد 12380 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4

بجانب القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم يتوفر البث بجودة HD عبر الاشتراك في الخدمة سواء من داخل أو خارج المملكة بالإضافة إلى شراء جهاز GOBX لفك التشفير، ويمكن أيضًا متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق Shahid VIP.

تشكيل نادي النصر المتوقع

عقب قرار لجنة الانضباط السعودية بإيقاف كريستيانو رونالدو لمباراة واحدة، يُتوقع أن يخوض المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: اللاعب “وليد عبد الله”.

في خط الدفاع: “عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس”.

في خط الوسط: “عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو”.

وفي خط الهجوم: “تاليسكا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب”.

التشكيل المتوقع لنادي الحزم

يُرجح أن يدخل المدرب الأوروغواياني “دانيل كارينو” اللقاء بالتشكيلة الآتية: