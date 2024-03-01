“أضبطه الآن”.. تردد قناة قطر اليوم الجديد 2024 Qatar Today TV على النايل وعرب سات

تحظى قناة قطر اليوم Qatar Today TV بمكانة بارزة على الساحة الإعلامية، وذلك لأهميتها وشهرتها بين الجمهور القطري والعربي على حد سواء، نظرًا لما تقدمه من محتوى ثري ومفيد يلامس اهتمامات القطريين بخصوصية والعرب عمومًا. تُعد القناة المصدر الرئيسي لآخر أخبار وتطورات دولة قطر، قاطعةً مسافةً مهمة في تقديم محتوى إخباري وبرامجي متنوع يشمل القضايا الاجتماعية، بما في ذلك البرامج الموجهة للمرأة وقضاياها، فضلاً عن تقديم تردد قناة قطر اليوم الجديد باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية والبرامج الترفيهية، مما يجعلها قناة شاملة تستقطب اهتمامات مختلف شرائح المجتمع.

تردد قناة قطر اليوم الجديد على النايل سات

لمشاهدة تردد قناة قطر اليوم الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات، يرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد التالي:

التردد: 10834.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

جودة البث: HD.

تردد قناة قطر اليوم الجديد على عرب سات

لإعادة ضبط واستقبال تردد قناة قطر اليوم الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات، يُرجى استخدام التردد الآتي:

التردد: 12167.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

أهم مميزات قناة قطر اليوم

تتمتع قناة قطر اليوم بأهمية كبيرة لدى الجمهور القطري، وذلك لما تقدمه من مميزات واضحة تشمل الآتي:

تبث القناة محتواها بتقنية HD عالية الجودة، ما يوفر تجربة مشاهدة ممتازة من حيث وضوح الصورة ونقاء الصوت.

تُقدم محتوى متنوع يلبي اهتمامات وأذواق مختلف الفئات العمرية بين المشاهدين.

تحرص القناة على الحصول على حقوق بث مباشر لأبرز المباريات الدولية في كرة القدم، مما يمنح المشاهدين فرصة متابعة هذه الأحداث فور حدوثها.

تعرض باقة من المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية المتنوعة والمدبلجة، والتي تُعرض حصريًا على شاشتها.

تسهم في تعزيز الوعي الثقافي من خلال برامجها الثقافية المتميزة والمتنوعة التي تُثري المحتوى الإعلامي.

أبرز برامج قناة قطر اليوم

تُعرض على شاشة قناة قطر اليوم باقة متنوعة من البرامج التي تغطي مجالات مختلفة كالسياسة، الاقتصاد، الاجتماع، الدين والترفيه، موجهة للجمهور القطري والعربي على حد سواء، تشمل قائمة البرامج البارزة على القناة:

“نبض الاقتصاد”: برنامج يغطي آخر التطورات والأخبار الاقتصادية.

“حول العالم”: يقدم نظرة شاملة على أبرز الأحداث الدولية.

برنامج مخصص للشؤون الرياضية.

“قصص الأنبياء”: يسلط الضوء على قصص وعبر من حياة الأنبياء.

“بصراحة”: برنامج حواري يناقش مواضيع متنوعة بجرأة وصراحة.

تتميز هذه البرامج بمحتواها الغني الذي يلبي اهتمامات وأذواق مختلف الفئات، مما يجعل قناة قطر اليوم منصة إعلامية متكاملة تقدم الإثراء المعرفي والمتعة لمشاهديها.

كيفية تنزيل قناة قطر اليوم على جهازك

ضبط تردد قناة قطر اليوم على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يُرجى اتباع الإرشادات الآتية: