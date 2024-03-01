HERE.. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الكثير من المواطنين المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة يبحثون عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ويعمل هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات صحية شاملة، مثل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الكاملة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر الكارت أيضًا لحاملي البطاقة الاستفادة من فرص عمل مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمنحهم الكارت أولوية في التعيين لهذه الفرص.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، الرجاء إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي. اختر “خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة”. اختر “الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة”. أدخل الرقم القومي الساري الخاص بك. اضغط على “بحث”.

وتشمل مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2024:

الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

حق التعيين بنسبة 5% في الوظائف الحكومية.

الحصول على خدمات تعليمية وتدريبية تناسب احتياجات ذوي الإعاقة.

أما لتعديل موعد الكشف الطبي، يمكنك:

زيارة موقع وزارة الصحة. الضغط على “تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023”. إدخال البيانات المطلوبة (الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، وتاريخ الرغبة في التحديد). الضغط على “حفظ” بعد التأكد من صحة البيانات.

الإعاقات التي يشملها كارت الخدمات المتكاملة

فقدان الأطراف بترًا، سواء كان ذلك في الأطراف المتعددة أو في طرف واحد، يصاحبه أمور مثل الشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وضمور العضلات (والمعروف أيضًا بشلل الأطفال في طرف أو أكثر)، و تتضمن أيضاً هذه الظروف التالية، مثل: حالات فقدان البصر والإعاقة البصرية، بالإضافة إلى متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى، التي قد تشمل معدل ذكاء ٣٥ أو أقل، بالإضافة إلى الاعاقات المتعددة، مثل: طيف التوحد، والقزامة.