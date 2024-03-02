“مواجهة حماسية”.. موعد مباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي 2024

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن تحديد موعد المواجهة القادمة لفريق إنتر ميامي، حيث سيقابل فريق “أورلاندو سيتي” في إطار منافسات “الدوري الأمريكي” لكرة القدم “MLS” للموسم 2024، تأتي مباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي في ظل سعي إنتر ميامي، الذي يقوده نجمه ليونيل ميسي، لحصد النقاط الثلاث بهدف تأمين مكان في التصفيات النهائية والمنافسة على اللقب، الذي يطمح الفريق للفوز به للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

في إطار “الجولة الثالثة” من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم للموسم 2024، يستضيف فريق “إنتر ميامي” نظيره أورلاندو سيتي، وذلك في مساء “يوم السبت” الموافق لـ 2 مارس 2024، على أرضية ملعب “درايف بينك”، وأوقات انطلاق مباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي حسب المناطق الزمنية المختلفة هي كالتالي:

الموعد التوقيت المكان الساعة 10:30 م توقيت تونس، الجزائر، المغرب “تونس، الجزائر، المغرب” الساعة 11:30 م توقيت مصر، ليبيا، السودان “مصر، ليبيا، السودان” الساعة 12:30 ص توقيت السعودية، الكويت، العراق، قطر، البحرين، اليمن، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الصومال “السعودية، الكويت، العراق، قطر، البحرين، اليمن، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، الصومال” الساعة 1:30 ص توقيت الإمارات وسلطنة عمان “الإمارات، عمان”

القنوات الناقلة لمباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

تُبث مباريات إنتر ميامي التي يشارك فيها ليونيل ميسي حصريًا عبر قنوات متاحة على الأقمار الصناعية الأوروبية، وتشمل:

Fox Sports.

Univision Deportes.

TUDN.

CBS Sports Network.

كما يمكن للجمهور في الدول العربية متابعة “مباراة انتر ميامي ضد أورلاندو سيتي” بشكل حصري عبر تطبيق “Apple TV+”.

تاريخ مواجهات الفريقين

في تاريخ مواجهات “الدوري الأمريكي” لكرة القدم، التقى إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في 10 مناسبات، حيث تمكن إنتر ميامي من تحقيق الفوز في ثلاثة لقاءات، بينما نجح أورلاندو في الفوز بأربع مباريات، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

وإذا نظرنا إلى إجمالي المواجهات بين الفريقين عبر جميع البطولات القارية والمحلية، فإنهما واجها بعضهما في 13 مناسبة، حقق خلالها إنتر ميامي الفوز في أربع مرات، بينما فاز أورلاندو في ست مباريات، وتعادلا في ثلاث مواجهات.

تشكيل إنتر ميامي ضد أورلاندو سيتي

من المنتظر أن يخوض “إنتر ميامي” لقاءه أمام “أورلاندو سيتي” في بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم 2024 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو بالتشكيلة الآتية: