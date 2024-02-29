“الكرم منا وفينا”.. عروض العثيم السعودية الأسبوعية على المنتجات الغذائية حتى 5 مارس

تبدأ “أسواق عبد الله العثيم” بالمملكة العربية السعودية حملتها الأسبوعية “الكرم منا وفينا”، مقدمةً عروضًا استثنائية على مختارات واسعة من المنتجات الغذائية، هذه العروض تنطلق من يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من فبراير وتمتد حتى “الخامس من مارس” لعام 2024، سنلقي الضوء في ما يلي على أهم عروض العثيم السعودية الأسبوعية التي تشمل اللحوم والفواكه والتي تعرضها أسواق العثيم لهذا الأسبوع.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية على الفواكه والخضراوات

تطرح أسواق العثيم هذا الأسبوع تخفيضات هائلة على تشكيلة مختارة من الفواكه، مقدمةً أسعارًا تنافسية تشمل العناصر التالية:

علبة الفراولة متاحة بسعر “2.95 ريال سعودي”، بينما تأتي علبة العنب الأسود بتخفيض سعرها إلى 5.95.

يُعرض كيلو “البخاري الحمراء” بسعر مخفض 6.95 ريال سعودي، وكيلو الكيوي بسعر 5.95.

تجد كيلو “النكتارين” بسعر ترويجي 9.95 ريال سعودي، وكيلو الملفوف المحشي بسعر 1.75.

يتوفر كيس “الجزر” الطازج بسعر 3.95 ريال سعودي.

يُقدم كيلو “البصل الأحمر” بسعر مغري 3.95 ريال سعودي، مقارنةً بسعره الأصلي 6.95.

تخفيض سعر كيلو “البطاطس” إلى 1.95 ريال سعودي من السعر القديم 3.95.

كيلو “الموز” يأتي بسعر مخفض 3.95 ريال سعودي بدلاً من 5.50.

خصومات العثيم على اللحوم والدواجن

في إطار عروض العثيم السعودية الأسبوعية، تبرز تخفيضات بارزة على مجموعة من اللحوم والدواجن، تشمل العروض الآتية:

يُعرض كيلو “لحم الحاشي” مع العظم بسعر 30.95 ريال سعودي، في حين يُسعر كيلو اللحم المفروم الهندي بـ22.95.

طبق فيليه “صدور دجاج” ذهبي بوزن 450 جرام متاح بـ17.50.

يُقدم دجاج “الفروج الذهبي” بوزن 1100 جرام بسعر 17.50 ريال سعودي، وطبق قطع دجاج التنمية الطازج بوزن 800 جرام بـ10.75.

كيلو لحم “العجل الباكستاني” مع العظم يُقدم بـ28.95 ريال سعودي، وكيلو لحم التيس مع العظم يُسعر بـ49.95.

صور عروض العثيم السعودية الأسبوعية

تمثل عروض العثيم السعودية الأسبوعية في المملكة فرصة ممتازة للمتسوقين للاستفادة من التخفيضات الكبيرة على “مجموعة واسعة” من المنتجات، بما في ذلك الأغذية، اللحوم، الدواجن، والفواكه، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى، فيما يلي مجموعة من صور عروض العثيم السعودية الأسبوعية:

تعكس عروض العثيم السعودية الأسبوعية التزام أسواق العثيم بتوفير القيمة والجودة لعملائها، مما يجعلها وجهة مفضلة للتسوق تلبي احتياجات الأسر بكفاءة وفعالية.