كلامها في الجون “توقعات ليلي عبداللطيف عن مشروع رأس الحكمة” والاقتصاد المصري!

خلفية تصريحات ليلى عبد اللطيف في مقطع الفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتوقع أن تشهد جمهورية مصر العربية زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الأجنبية وتفعيل مشاريع جديدة لتقليص معدلات التضخم وتخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل الدولة.

توقعات ليلي عبداللطيف عن مشروع رأس الحكمة

تنبأت خبيرة الأبراج بعلاقة أقوى بين مصر والإمارات وهو ما تحقق بالفعل من خلال مشروع رأس الحكمة الذي يعتبر أكبر صفقة في تاريخ الاستثمار المباشر في مصر هذا المشروع الضخم قام بإنشاء مشاريع ضخمة وتوفير فرص عمل للشباب مما ساهم في الانتعاش الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة بشكل كبير وذلك عن طريق توفير بنية تحتية تدعم النمو المستدام والازدهار الاقتصادي وفي تصريحات سابقة على التلفزيون توقعت خبيرة الأبراج أيضا تعافي الجنيه المصري في عام 2024

مكاسب راس الحكمة لمصر

تتوقع الحكومة المصرية أن يجذب المشروع استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة تطويره مما سيعزز النشاط الاقتصادي ويخلق ملايين فرص العمل ويعزز السيولة في الاقتصاد المصري وبموجب هذه الصفقة ستحصل القاهرة على مبلغ قدره 35 مليار دولار خلال فترة قصيرة من الزمن بما في ذلك 11 مليار دولار كوديعة إماراتية في البنك المركزي المصري بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيتم حقنها من قبل الإمارات ومن المتوقع أن تحصل مصر على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة وستلتزم الحكومة بتقديم تعويض نقدي وعيني للسكان المتواجدين على أراضي المدينة.