مبروك هتاخد 8000 د.ج “رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024” .. يا تلحقها لا يلا

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تقديم دعم مالي للفئات المستحقة في جميع أنحاء البلاد حيث قامت بتوفير منح مادية للأسر والأفراد الذين يستوفون الشروط المحددة ويبحث العديد من الأشخاص عن الطرق الإلكترونية التي يمكنهم من خلالها التقديم لهذه المنح.

رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

1. الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل. 2. النقر على خانة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر لعام 2024. 3. إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المناسبة بدقة وكاملة. 4. ترتيب موعد لإجراء مقابلة مع الشخص المسؤول عن عملية التشغيل في مكان الإقامة ويجب الاحتفاظ بوصل الحجز كوثيقة دليلية. 5. النقر على خانة إرسال الطلب لاستكمال عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر:

1. صورة مصدقة من الشهادة العائلية للأسرة. 2. طلب كتابي يحتوي على التفاصيل الشخصية للمتقدم للحصول على المنحة. 3. رقم الهاتف النقال للمتقدم. 4. نسخة مصدقة من صك البريد الخاص بالمتقدم. 5. شهادة وفاة الزوج (إذا كان المتقدم متزوجا وقد فارق الحياة). 6. صورتان من الشهادة العائلية للمتزوج. 7. نسخة مصدقة من بطاقة الهوية الوطنية. 8. نسخة مصدقة من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدم. 9. نسخة مصدقة من شهادة الميلاد. 10. صورتان شخصيتان حديثتان للمتقدم. 11. تصريح رسمي يثبت صلاحية إقامة المرأة الباحثة. 12. وثائق تثبت عدم عمل المرأة مثل شهادات البطالة أو أي وثائق أخرى ذات الصلة. يرجى التأكد من جمع الوثائق بعناية.

أسباب الرفض في منحة البطالة 2024

اعلنت الحكومة الجزائرية عن جميع الأسباب التي عن طريقها يتم رفض المتقدمين في منحة البطالة، ومن ضمنها هي عدم توافر الأوارق والمستندات المطلوبة بشكل رسمي.