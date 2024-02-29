قبل حلول شهر رمضان خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة tk.moss.gov.eg

العديد من المواطنين في مصر، من جميع المحافظات، يرغبون في معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024 حيث يزداد هذا الاهتمام خلال الفترة الحالية، بالتحديد مع اقتراب شهر مارس، وقبل حلول شهر رمضان المبارك. يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل المعاشات في برنامج تكافل وكرامة، والوثائق المطلوبة لتقديم الطلبات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة هو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عام 2015، يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في مصر حيث يتضمن البرنامج شقين و يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في سن التعليم كما يقدم دعمًا نقديًا للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت إذا كنت ترغب في الاطلاع على معاش تكافل وكرامة الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي يمكنك الوصول إلى الموقع عن طريق النقر علي هذا الرابط

بمجرد الوصول إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك” الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة.

قم بالنقر على الأيقونة المذكورة للوصول إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن معاشك.

ستجد مساحة مخصصة لإدخال الرقم القومي الخاص بك، والذي يتكون من 14 رقمًا. قم بإدخال الرقم القومي في الحقل المخصص له.

بعد إدخال الرقم القومي، قم بالنقر على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الخاص بك بسهولة وسرعة.