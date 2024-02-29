بالرقم القومي .. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024 وحقيقة زيادة رمضان

صرحت وزارة التضامن الاجتماعي عن انه سيتم اتاحة الاستعلام عن الاسماء المستحقة للحصول على معاش تكافل وكرامة وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك ومساعدة الاسر المحتاجة بسبب غلاء المعيشة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024 وحقيقة زيادة رمضان.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة 2024

تعد من ضمن صور الدعم التي قامت بها الدولة لبعض من الاسر ويمكننا الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة من خلال القيام بالخطوات التالية:

النقر على برنامج تكافل وكرامة.

اضغط على زر الاستعلام الذي يوجد على القائمة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والذي يتألف من 14 رقمًا.

انقر على زر الاستعلام.

ستظهر لك النتيجة للاستعلام، حيث قد تكون إما بالقبول أو الرفض.

ستتمكن من رؤية قيمة الرصيد وانه في حالة عدم القبول سيتم القيام بتوضيح سبب الرفض.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

يسهل لنا ان نتعرف على جدول الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة ويتم قيام العديد من المواطنين بالبحث عن موعد صرف المعاش بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم من المتوقع ان يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 يوم السبت الموافق 16 مارس 2024 بسبب ان يوم الجمعة 15 مارس 2024 إجازة رسمية فهذه الحالة يتم تاجيل موعد الصرف او قرب موعد الصرف وان الهدف منه هو العمل على تحسين ظروفهم المعيشية ويمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاستعداد لاستلام معاشاتهم في يوم النزول للمعاش.