هتصرفها قبل رمضان … اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل العراقية

صرحت عن انه يمكننا التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق ويتم البحث عنها من المواطنين في العراق، و يتم الإعلان عن كشوف أسماء المستفيدين من خلال وزارة العمل العراقية أو منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق منصة مظلتي أو موقع وزارة العمل العراقية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

ينتظر العديد من المواطنين الاعلان عن كشوف بأسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2024، ويتم هذه المراجعةبعد التاكد من مدى استحقاق الشخص للدعم وينبغي أن تنطبق عليهم شروط معينة، والتي من بينها التالي:

أن يكون من الشخص المتقدم على الحصول على الرعاية يتمتع بالجنسية العراقية.

لا تتعدى أسرته أربعة أفراد.

أن يكون عمر من يتقدم من الرجال من 18 عام إلى 60 عام، و للنساء لابد أن يكون العمر من 15 عام، إلى 55 عام.

لابد من إقامته في أحد المحافظات العراقية.

إذا كان المتقدم من النساء الأرامل والمطلقات، لابد ان يكون لديها أبناء.

عدم العمل بإحدى الوظائف الحكومية.

عدم وجود أي سجلات تجارية تخص المتقدم.

لابد الا يكون مستفيد من معاشات التأمينات الاجتماعية.

يتم منح هذه المنحة لبعض من الفئات الأكثر احتياجًا منهم الأسر الفقيرة، والنساء من الأرامل والمطلقات، و ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكبار السن، والعديد من الفئات الاخرى التي تستحق الدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من خلال القيام بالاتي: