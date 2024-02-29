هناخد هدية على بطاقة التموين في رمضان … إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024

بدا البحث عن حقيقة نزول دعم مالي في البطاقات التموينية خلال شهر مارس من العام 2024، وانها تهدف للعمل على تحسين المعونات الغذائية وتقديم منحة استثنائية حتى يقلل من العبء خلال شهر رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024.

إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024

انتشرت بعض من الاقاويل والمعلومات عن تلك الخبر ولكن لابد من تصديق ما يتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وانه سيتم تقديم كافة المعلومات اللازمة عن منحة الـ 100 جنيه على البطاقات التموينية في شهر مارس لعام 2024 وعن الفئات المستحق لهم الدعم.

حقيقة صرف 100 على البطاقة في مارس 2024

ينتظر الكثير من المواطنين شهر رمضان ولكن هناك حالة مكن الخوف بسبب غلاء اسعار السلع ولكن قد تم نشر بعض من الاخبار التي لم يتم التصديق عليها والتي تنص على زيادة مقدارها مائة جنيه مصري قيمة الدعم عبر بطاقات التموين وحتى اللحظة هذا لم تصدر وزارة التموين اي قرار بالنفي أو الإقرار ومن المتوقع ان يكون هذا الخبر حقيقي لعدم النفي ويمكن ان يكون تحت المناقشة من قبل مجلس الوزراء لاتخاذ قرار منحة شهر رمضان، وانه سيتم الاعلان على موقع الوزارة حالة التاكيد.

أسعار السلع التموينية بحسب وزارة التموين