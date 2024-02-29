هناخد هدية على بطاقة التموين في رمضان … إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024
بدا البحث عن حقيقة نزول دعم مالي في البطاقات التموينية خلال شهر مارس من العام 2024، وانها تهدف للعمل على تحسين المعونات الغذائية وتقديم منحة استثنائية حتى يقلل من العبء خلال شهر رمضان ومن خلال مقالنا سنتعرف على إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024.
إضافة 100 على بطاقات التموين خلال شهر مارس 2024
انتشرت بعض من الاقاويل والمعلومات عن تلك الخبر ولكن لابد من تصديق ما يتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وانه سيتم تقديم كافة المعلومات اللازمة عن منحة الـ 100 جنيه على البطاقات التموينية في شهر مارس لعام 2024 وعن الفئات المستحق لهم الدعم.
حقيقة صرف 100 على البطاقة في مارس 2024
ينتظر الكثير من المواطنين شهر رمضان ولكن هناك حالة مكن الخوف بسبب غلاء اسعار السلع ولكن قد تم نشر بعض من الاخبار التي لم يتم التصديق عليها والتي تنص على زيادة مقدارها مائة جنيه مصري قيمة الدعم عبر بطاقات التموين وحتى اللحظة هذا لم تصدر وزارة التموين اي قرار بالنفي أو الإقرار ومن المتوقع ان يكون هذا الخبر حقيقي لعدم النفي ويمكن ان يكون تحت المناقشة من قبل مجلس الوزراء لاتخاذ قرار منحة شهر رمضان، وانه سيتم الاعلان على موقع الوزارة حالة التاكيد.
أسعار السلع التموينية بحسب وزارة التموين
- سعر السكر المعبأ 1 كجم قيمة 12.60 جنيه.
- وصل سعر زيت الخليط 800 مللي قيمة 30 جنيهًا.
- علبة مرقة الدجاج بنحو 6 جنيهات.
- سعر مكرونة 800 جم قيمة 14.00 جنيه.
- أما مكرونة 400 جم قيمة 7 جنيهات.
- سعر العدس المجروش 500 جم قيمة 21 جنيهًا.
- سعر الفول المعبأ 500 جم قيمة 9.00 جنيه
- – سجل سعر دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم قيمة 18.00 جنيه.