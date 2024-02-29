هنا ادخل سجل ابنك المولود … كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

يتساءل الكثير عن كيفية تسجيل المواليد في البطاقة والحصول على السلع التموينية ولكن هناك بعض من الشروط لكي يستطيع المواطن إضافة المواليد، حيث انه اصبح هناك عبء كبير على كافة الاسر بسبب غلاء الأسعار من خلال مقالنا سنتعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024

تم التصريح من قبل وزارة التموين عن شروط لكي يستطيع اضافه المواليد ويتم من خلال القيام بالاتي:

يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بمصر الرقمية.

الضغط على أيقونة سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي المتعلق بصاحب البطاقة التموينية.

يتم ادخال اسم الأم.

الضغط على زر الخدمات التموين.

ثم يتم النقر على زر إضافة.

بعد ذلك يتم الضغط على الرقم القومي المتعلق بالمولود.

اختيار صلة القرابة.

ما هي اهم خدمات منصة مصر الرقمية

تقدم المنصة عدة خدمات التي من بينها التالي:

يتم عمل بدل تالف لبطاقة التموين.

كما انه يتم القيام بإصدار بدل فاقد.

عمل بطاقة تموينية جديدة.

شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجديدة ومنها: