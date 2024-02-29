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هنا ادخل سجل ابنك المولود … كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
يتساءل الكثير عن كيفية تسجيل المواليد في البطاقة والحصول على السلع التموينية ولكن هناك بعض من الشروط لكي يستطيع المواطن إضافة المواليد، حيث انه اصبح هناك عبء كبير على كافة الاسر بسبب غلاء الأسعار من خلال مقالنا سنتعرف على كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024.
كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2024
تم التصريح من قبل وزارة التموين عن شروط لكي يستطيع اضافه المواليد ويتم من خلال القيام بالاتي:
- يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بمصر الرقمية.
- الضغط على أيقونة سجل حساب جديد.
- كتابة الرقم القومي المتعلق بصاحب البطاقة التموينية.
- يتم ادخال اسم الأم.
- الضغط على زر الخدمات التموين.
- ثم يتم النقر على زر إضافة.
- بعد ذلك يتم الضغط على الرقم القومي المتعلق بالمولود.
- اختيار صلة القرابة.
ما هي اهم خدمات منصة مصر الرقمية
- تقدم المنصة عدة خدمات التي من بينها التالي:
- يتم عمل بدل تالف لبطاقة التموين.
- كما انه يتم القيام بإصدار بدل فاقد.
- عمل بطاقة تموينية جديدة.
شروط اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024
يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها لإضافة المواليد الجديدة ومنها:
- لابد من الا يتعدى عدد الافراد بالبطاقة التموينية عن 3 أفراد.
- يكون المعاش الشهري للأسرة هو 2500 جنيه.
- الحد الأدني للدخل الشهري أقل من 3000 جنيه.
- يشترط أن يكون عمر لأبناء ألا يقل عن 4 سنوات.
- كما انه يتم إضافة فرد آخر على البطاقة التموينية فوق 3 أفراد وانه يحق لها إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2024 وذلك حالة ان يكونوا من ضمن أصحاب معاش تكافل وكرامة، لأسر البديلة، زوجات الشهداء، الحاصلين على معاش تضامن اجتماعي.