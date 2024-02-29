ألحقها قبل رمضان “1000 جنية وقتي” اخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024
يترقب آلاف العمال غير المنتظمين بفارغ الصبر توزيع منحة العمالة غير المنتظمة والاطلاع على قوائم المستفيدين حيث من المنتظر بدء عملية الصرف في الأيام القادمة وتصل قيمة هذه المنحة إلى حوالي 1000 جنيه.
اخر موعد للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه الخطوة الداعمة خلال احتفالية عيد العمال بهدف دعم فئة العمال في كافة أنحاء البلاد وليس هذا فقط بل سيتم أيضا إنشاء صندوق طوارئ وبرنامج إعانة خاص لتلبية احتياجات العمال غير المنتظمين وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية ومع عدم وجود إعلان رسمي بعد بخصوص الموعد النهائي للصرف فإن الشائعات تنتشر بسرعة وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه قد يتم صرف منحة تبلغ ألف جنيه مصري قبل بداية شهر رمضان المبارك في عام 2024 بهدف مساعدة المواطنين في شراء الاحتياجات الضرورية قبل حلول الشهر الفضيل
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
- اختيار “العمالة غير المنتظمة” من القائمة المعروضة على الشاشة.
- إدخال رقم الهاتف للمتقدم للتسجيل.
- ملء نموذج التسجيل بتفاصيل مقدم الطلب بما في ذلك الاسم والجنس والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد.
- اختيار الرمز المشار إليه بـ “إرسال الطلب”.
- من خلال هذه الخطوات البسيطة يمكن للمتقدمين الحصول على فرصة الاستفادة من المنحة بسهولة ويسر والمساهمة بذلك في تحسين ظروفهم المالية.