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بالرقم القومي … خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وموعد صرف الزيادة الجديدة بشهر مارس 2024
يتساءل المواطنين عن كيفية القيام بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وفقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة جديدة والتي يتم الحصول عليها جميع المسجلين في المعاش وتم القيام بإتاحة الاستعلام عن كل ما يتعلق بالمعاش الكترونيًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة.
كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة
يمكنك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الصفحة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
- ثم يتم الدخول على صفحة معاشات تكافل وكرامة.
- قم بالنقر على زرالاستعلام عن نتيجتك.
- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش.
- النقر على زر استعلام.
- بعد النقر على استعلام، سوف تظهر لك نتيجة حسابك.
أهم الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتم الحصول على معاش تكافل وكرامة
صرحت وزارة التضامن الاجتماعى عن انه لابد من توافر الشروط التي يجب أن تتوافر عند الحصول على المعاش، والتي من بينها:
- يشترط أن يكون المسن أو العاجز المتقدم كان لا يعمل من قبل في القطاع العام أو الحكومي.
- ينبغي أن يكون المتقدم لم يحصل على اي مساعدات تضامنية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لديها صغار يتراوح عمرهم ما بين 6 حتى 18 عام، أي في سن التعليم.
- لابد من ان تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش والتي من بينها صورة بطاقة الرقم القومي وقسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادة من القومسيون التي تثبت أنه يوجد إعاقة لا تقل عن 50%.
- أن يكون المتقدم للمعاش تجاوزه عمره ال64 عام.