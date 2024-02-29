استمتع بمشاهدة مسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة! إليك قائمة بأهم المسلسلات

مع اقترب شهر رمضان الكريم، تتسابق جميع القنوات عن عرض أفضل المسلسلات من أجل أن تكون الأفضل والأول في قائمة أفضل القنوات من حيث نسبة المشاهدة، لذلك تعتبر قنوات المتحدة من أكثر القنوات التي تقوم بعرض الكثير من المسلسلات التي تناسب جميع الأذواق العامة، إضافة إلى أنه تجمع بين الكثير من النجوم الدراما في متنوع الأجيال، تطرح مواضيع متنوعة من كوميديا، تاريخ، خيال، وغيرها من الأعمال التي تناسب المشاهدات العائلية، قامت الشركة بشراء نحو 19 مسلسل منقسم إلى تسع مسلسلات 30 حلقة، وعشرة مسلسلات تكون 15 حلقة، سنقدم لكم مسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة خلال مقالتنا اليوم.

مسلسلات رمضان 2024 على قنوات المتحدة

مسلسل القتلة

أبطال المسلسل كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، احمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور، من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، سوق يعرض حصريا على DMC وقناة شاهد.

مسلسل الكبير الجزء الثامن

أبطال المسلسل أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمي أحمد، هشام إسماعيل، عبدالرحمن حسن، مع وجود ضيوف شرف وهم أمينة خليل، محمد ثروت، صفاء الطوخي، محمود الليثي، يعرض على قناة أون ومنصة شاهد إت.

مسلسل بيت رفاعي

أبطال المسلسل أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، عمرو ابو زيد من إخراج أحمد نادر جلال، يعرض بشكل حصري على اون ومنصة شاهد.

مسلسل حق العرب

أبطال المسلسل أحمد عوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم العلي من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، يعرض حصريا على قناة أون ومنصة شاهد.