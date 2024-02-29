لا تفوتوا متعة مشاهدة الأفلام العربية والحصرية على روتانا سينما! ثبت التردد الجديد 2024 الآن!

أصبحت محركات البحث مليئة عن تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية 2024 لمشاهدة كل جديد عليها، حيث تعتبر من أفضل القنوات التي تقدم عرض العديد من الأفلام المصرية بكافة أنواعها من أكشن، دراما، رومانسي، كوميدي، حيث تسعى إلى تقديم الذي يتناسب مع جميع الأذواق العامة، إضافة إلى أنها تعمل إلى تكوين جمهور كبير في جميع البلاد العربية، مما أدى إلى البحث الكثير من الأفراد عن كيفية تنزيلها، أيضاً تقوم بعرض الأفلام الحصرية والمميزة.

تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية 2024

نتيجة للبحث المتكرر من قبل الكثير من المواطنين على تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية، قد أعلنت القناة على ترددها التي يتعلق بها على العديد من المواقع الإلكترونية، لكي تسهل على الأشخاص ضبطها والاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام بأفضل جودة، سنقدم لكم ترددها من خلال فيما يلي:

تردد قناة روتانا سينما على نايل سات:

التردد: 1222.

الاستقطاب: افقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل ترميز الخطأ: ⅚.

تردد قناة روتانا سينما على العرب سات:

التردد: 11843.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات ضبط تردد قناة السينما

سنقدم لكم كيفية ضبط تردد قناه روتانا من أجل تسهيل على جميع المواطنين في تثبيت القناة على جميع أجهزة التلفزيون، تابع فيما يلي:

اضغط على قائمة في جهاز الريموت.

حدد اختيار البحث في القائمة.

اكتب تردد قناة روتانا سينما الذي يوجد في الأعلى.

ابحث عن القناة.

اضغط على زر الحفظ.

قدمنا لكم اليوم تردد قناة روتانا سينما على الأقمار الصناعية 2024 مع كيفية تنزيلها بخطوات بسيطة.