من النهاردة مافيش ملل للأطفال تاني! سعادة مضمونة للأطفال مع تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

كثيرا من الأمهات يبحثون عن قناة أطفال من أجل مشاهدة صغارهم عليها، لذلك لا تجدي أفضل من قناة طيور الجنة، فهي الأفضل في تقديم محتوى مفيد ومهم، إضافة إلى أنها تنتشر كثيرا في الوطن العربي، تعد أول قناة تجذب انتباه الكثير من خلال برامجها المختلفة والترفيه، كما تعرض محتوى يساعد على تنمية مهارات طفلك وتقوية قدراتهم، مع تعليمهم أصول ديون الإسلامي بشكل بسيط، يجعل طفلك يحب ذلك، لذلك أصبح الكثير يبحث عن كيفية تنزيلها وترددها، لذلك سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات بأعلي جودة وخطوات بسيطة.

تردد قناة طيور الجنه الجديد على نايل سات بأعلي جودة.

تمكنت قناة طيور الجنة إن تتربع على قائمة أفضل القنوات الفضائية التي تقدم محتوى هادف للأطفال، بالرغم أنها من قنوات القديمة لكن حتى وقتنا هذا، يوجد عليها نسبة مشاهدة عالية، نتيجة تقديمها لبرامج متنوعة وهادفة تفيد طفلك مع تنمية مهاراته العقلية والنفسية، مما دفع الكثير إلى البحث عن ترددها، لذلك سنقدم لك ترددها من خلال فيما يلي:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد: 11315.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي:

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11274.

معدل ترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال

تستطيع تنزيل قناة طيور الجنة بكل سهولة وضبطها من خلال الخطوات التالية: