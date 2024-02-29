أفلام الكرتون المفضلة لدي الأطفال على شاشة قناة بطوط! تردد جديد 2024

قناة بطوط من أكثر القنوات الفضائية المخصصة لتقديم محتوى للأطفال، يرجع تاريخ تأسيسها إلى 2008، يعني أنها توجد منذ 16 عاما، تعتبر وجهة تعليمية مفيدة للأطفال، حيث تقدم لكم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تتضمن على مسلسلات كرتون مفضلة لدى الكثير من الصغار مثل بن تن، ميكي ماوس، كل ذلك بجانب الكثير من أفلام الرسوم المتحركة التي تأخذ الطراز الكلاسيكي مثل الملك الأسد، حكاية لعب، تتيح برامج تعليم تتضمن تعليم الحروف والأرقام واللغة العربية، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن ترددها من أجل تنزيلها لأطفالهم، سنقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمتابعة أفلام الكارتون على النايل سات وعرب سات بجودة HD وخطوات بسيطة.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمتابعة أفلام الكارتون على النايل سات وعرب سات بجودة HD

تسعى قناة بطوط إلى توفير محتوى ملائم للأطفال وآمن، حيث تحرص على اختيار المحتوى الذي تقدمه من أجل ضمان سلامة وراحة الأطفال، تتميز بتنوع البرامج التعليمية التي تقدمها من أجل تلبية احتياجاتهم وجميع ما يرغبون به في مختلف أعمارهم، إضافة إلى ذلك تسعى إلى توفير الجودة العالية أثناء المشاهدة، مما يضمن مشاهدة ممتعة للطفل، أيضا تشجع على مشاركة الطفل عن طريق برامج التفاعلية موقعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تردد قناة بطوط على نايل سات:

التردد: 11494.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة بطوط على عرب الشات:

التردد: 11594.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة تنزيل قناة بطوط