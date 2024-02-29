اعرف الآن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 من وزارة التربية والتعليم

يريد العديد من المواطنين في التعرف على موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية وفق وزارة التربية والتعليم في كافة المناطق، حيث عقدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب منذ فترة، بدأ الفصل الترم الثاني يوم عشرة فبراير، مما أدى إلى بحث الكثير من المواطنين من أجل معرفة موعد الامتحانات بشكل محدد ودقيق من أجل تحضير لها جيدا، إضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خريطة زمنية من أجل التعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم وجميع ما يثير اهتمامكم، سنقدم الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع المراحل التعليمية وفق وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الثاني لعام 2024 لكافة المراحل التعليمية، هذا ما يرغب في معرفة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث المقرر أن بداية الامتحانات الترم الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 شهر مايو الموافق يوم السبت، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو الموافق السبت، بينما امتحانات الثانوية العامة سوف تكون يوم 15 يونيو الموافق يوم السبت.

الخريطة الزمنية للتيرم الثاني

الجدير بالذكر أن الدراسة تستمر لمدة 14 أسبوع، يكون الموعد النهائي لها هو يوم الخميس يوم 6 يونيو لعام 2024، سنعرض لكم الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم وهي كالآتي: