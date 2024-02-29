ولادك هيبقوا فرحانين طول اليوم مع قنوات الأطفال الجديدة على النايل سات 2024

يحرص الآباء والأمهات إلى توفير كل ما ماهو أفضل وترفيه لهم، مما يدفعهم إلى البحث عن أفضل قنوات للأطفال الحديثة مثل سبيس تون وبطوط الكيدز، حيث تعرف تلك القنوات بتقديمها محتوى يناسب الأطفال مثل الرسوم المتحركة والبرامج، والأفلام التي صممت خصيصا من أجل تلبية جميع اهتمامات الصغار بمتنوع أعمارهم، لذلك سنقدم اليوم قائمة من تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات بخطوات بسيطة، تلك القنوات سوف تساعد على تنمية مهارات طفلك العقلية والسلوكية.

تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات

تردد قناة كراميش الجديد

تعتبر من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى هادف ويلائم كافة الأعمار، توجد منذ عدة سنوات، تتميز بأغانيها التي تقدم على هيئة قصص تهدف إلى التوعية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ماجد الجديد

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تردد قناة ماجد الجديدة، نظرا للمحتوى الذي يقدمه، للتعرف على تردده، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3000.

تردد قناة براعم الجديدة

تمتلك تلك القناة قاعدة كبيرة من الجماهير، نتيجة فيما تقدمه من محتوى هادف، يساعد على تنمية مهارات الأطفال من خلال سرد قصص بسيطة للتوعية، للتعرف على ترددها، تابع فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10930.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل ترميز : 27500.

تردد قناة سبيستون الجديد

نجد الكثير من الآباء والأمهات يعرفون تلك القناة جيدا، حيث توجد منذ الكثير من السنوات، لذلك يبحث عنها العديد من الأمهات لأطفالهم، لذلك وفرنا لكم ترددها: