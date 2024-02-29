الدعم الاجتماعي المباشر 2024 ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الدعم 𝕒𝕞𝕠𝕥𝕒𝕕𝕒𝕞𝕠𝕟

قدمت الحكومة المغربية الدعم الاجتماعي المباشر 2024 مساعدة للأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والذين أصابتهم ظروف هشة أدت إلى تعرضهم لعد القدرة على العيش دون دعم ومساعدة من قبل الحكومة، لذلك تم إطلاق الدعم المباشر منذ شهر ديجمبر الماضي، وقد وضعت له عدة شروط ومعايير لتحديد الفئات الأشد احتياجًا، فلكي تحصل على الدعم وتمكن من التسجيل عبر بوابة الدعم المباشر لاب من استكمال هذه الشروط.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين لكم شروط الحصول على الدعم والمستندات اللازمة للتسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر وطريقة متابعة طلب الدعم للتأكد من قَبُول الطلب عبر البوابة.

الدعم الاجتماعي المباشر 2024

يعد الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة المغربية من أهم برامج الدعم التي تتدعمها الحكومة المغربية وسمو الملك من اجل تحقق العدالة الاجتماعية التي يتطلع لها الجميع، حيث يقد الدعم للأسر الفقيرة وزي الاحتياجات الخاصة مبلغًا من المال شهريًا يستطيعون منه العيش والتغلب على صعاب الحياة، ومن خلال رابط منصة asd.ma الدعم المباشر يمكن التسجيل في الدعم للحصول عليه بعد التقديم مباشرة وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوم.

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الأوراق والمستندات الدعم المباشر

يشترط لمن أراد التقديم في الدع الاجتماعي المباشر أن يتوفر لديه المستندات اللازمة التي تثبت أحقيتة بالدعم والتي تشتمل على التالي:

بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الإعاقة التي يعاني منها المتقدم.

عقد اللازدياد المغربي.

شهادة السكن موضح بها مكان إقامة المتقدم للدعم.

شهادة إثبات الدخل الشهري.

تتبع طلب الدعم الاجتماعي المباشر

يمكنك تتبع طلب الدعم المباشر من خلال بوابة الدعم المباشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الدعم عبر الرابط المذكور أعلاه.

تسجيل الدخول على حساك عبر البوابة

بعد الدخول على حسابك يمكن متابعة حالة الطلب من حيث كونه (مقبول، أو مرفوض، أو تحت المراجعة)

يمكنك الآن الدخول على البوابة وتسجيل الدخول، ولكن جهز الأوراق والمستندات التي تمكنك من قبول الطلب ومن ثم الحصول على الدعم الاجتماعي المباشر.