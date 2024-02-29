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“رابط مباشر” خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 عبر nid-moi.gov.iq
عند الحديث عن حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 لابد من ذكر مجهودات الحكومة التي قامت بتوفير موقع إلكتروني خاص بالتقديم على البطاقات حتى تساعد المواطنين العراقيين على التقديم بكل سهولة بدون أي عناء وتوفير للمجهود والوقت.
كيفية التقديم على حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024
يتسائل المواطنين العراقيين عن كيفية القيام بالتقديم وإلى أين يمكن الذهاب لكى يتم التقديم، وسوف نتحدث عن ذلك فيما يلي:
- يمكن التقديم عبر الوسائل الإلكترونية التي قامت الدولة بإنشاء رابط خاص بها لمنظومة البطاقة الموحدة خاصة بمديرية الشؤون و يتم التقديم من خلالها.
- كما يتم تحديد الموعد لكي يتم استخراج البطاقة الوطنية ويتم الإبلاغ عن الموعد عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف.
ما هى خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024
تتيح دولة العراق خدمة التقديم الإلكتروني للمواطنين العراقيين عبر بعض الخطوات سوف نذكرها في مقلنا بشكل وافي لكم التفاصيل فيما يلي:
- الخطوة الأولى لابد من زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لشؤون البطاقة الموحدة.
- ثم البحث عن الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم على البطاقة الوطنية العراقية وعند ظهور النموذج يتم الضغط عليه.
- ثم كتابة كل البيانات المطلوبة من الاسم بشكل كامل مع تأريخ الميلاد والرقم القومي والعنوان بشكل واضح الذي تسكن فيه.
- ثم تضغط على أيقونة إدخال البيانات وتسجيل الحجز وبعد ذلك لابد من أخذ نسخة من البيانات كورقة قانونية والاحتفاظ بها.