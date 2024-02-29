“رابط مباشر” خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 عبر nid-moi.gov.iq

عند الحديث عن حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 لابد من ذكر مجهودات الحكومة التي قامت بتوفير موقع إلكتروني خاص بالتقديم على البطاقات حتى تساعد المواطنين العراقيين على التقديم بكل سهولة بدون أي عناء وتوفير للمجهود والوقت.

كيفية التقديم على حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

يتسائل المواطنين العراقيين عن كيفية القيام بالتقديم وإلى أين يمكن الذهاب لكى يتم التقديم، وسوف نتحدث عن ذلك فيما يلي:

يمكن التقديم عبر الوسائل الإلكترونية التي قامت الدولة بإنشاء رابط خاص بها لمنظومة البطاقة الموحدة خاصة بمديرية الشؤون و يتم التقديم من خلالها.

كما يتم تحديد الموعد لكي يتم استخراج البطاقة الوطنية ويتم الإبلاغ عن الموعد عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف.

ما هى خطوات حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

تتيح دولة العراق خدمة التقديم الإلكتروني للمواطنين العراقيين عبر بعض الخطوات سوف نذكرها في مقلنا بشكل وافي لكم التفاصيل فيما يلي: