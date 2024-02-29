“تابعك بطاقتك الآن” كيفية التسجيل في منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024 ومميزاتها

قامت الدولة الليبية في إطار التقدم والتنمية التكنولوجيا بإنشاء منظومة متطورة فيما يعرف ب منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024 لتلبية طلبات المواطنين لمتابعة بطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم الخاصة بشكل إلكتروني متطور وآمن وسريع.

كيفية متابعة البطاقات في ليبيا؟

يتيح البنك التجاري الوطني الكثير من الخدمات المتميزة تقديرًا منه إلى المواطنين الليبيين وفي إطار ذلك قام بتقديم الخدمات بشكل الإلكتروني متطور، وذلك كالتالي:

يمكن متابعة الحساب البنكي الخاص عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف الوطنى.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الحساب المتقدم ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالبحث عن الحساب المطلوب.

بعد ذلك يمكنك رؤية كل البيانات التي تخص الحساب.

ما هى مميزات منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024؟

قامت الدولة بتوفير خدمات مميزة وعالية الدقة والأمان للمواطنين الليبيين تخدم نظرة التطوير التي تتبناها سوف نذكرها فيما يلى.