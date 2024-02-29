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“تابعك بطاقتك الآن” كيفية التسجيل في منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024 ومميزاتها
قامت الدولة الليبية في إطار التقدم والتنمية التكنولوجيا بإنشاء منظومة متطورة فيما يعرف ب منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024 لتلبية طلبات المواطنين لمتابعة بطاقاتهم الائتمانية وحساباتهم الخاصة بشكل إلكتروني متطور وآمن وسريع.
كيفية متابعة البطاقات في ليبيا؟
يتيح البنك التجاري الوطني الكثير من الخدمات المتميزة تقديرًا منه إلى المواطنين الليبيين وفي إطار ذلك قام بتقديم الخدمات بشكل الإلكتروني متطور، وذلك كالتالي:
- يمكن متابعة الحساب البنكي الخاص عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف الوطنى.
- ثم إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الحساب المتقدم ثم الضغط على الأيقونة الخاصة بالبحث عن الحساب المطلوب.
- بعد ذلك يمكنك رؤية كل البيانات التي تخص الحساب.
ما هى مميزات منظومة متابعة البطاقات في ليبيا 2024؟
قامت الدولة بتوفير خدمات مميزة وعالية الدقة والأمان للمواطنين الليبيين تخدم نظرة التطوير التي تتبناها سوف نذكرها فيما يلى.
- يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي متابعة البطاقات بشكل بسيط وسلس في أي وقت خلال ٢٤ ساعة على مدار اليوم.
- كما يقوم الموقع بتحديث بيانات المستخدمين بشكل مستمر وإرسال الرسائل على هواتفهم الخاصة لإعلام العملاء بأي جديد يخص حساباتهم.
- يمكن التواصل مع البنك التجاري الوطني بشكل أسرع وتقديم أي إستفسار خلال الرسائل الإلكترونية عبر الرابط الذي خصصته الوزارة على الصفحة الرسمية.
- كما تتميز هذة الخدمة بالخصوصية والأمان ولا يمكن لأى شخص أن يطلع على حسابك بأى شكل من الأشكال.