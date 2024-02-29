بسرعة خدها وفعلها: أكواد فري فاير مجانية من غارنيا Garena بالخطوات

يعتبر البحث عن أكواد فرى فاير المجانية الصالحة لعام 2024 من أولويات العديد من لاعبي هذه اللعبة المشهورة عالميًا، و يعد السبب في هذا أن هذه الأكواد تعطي القدرة للحصول على مجموعة متنوعة من المعدات والأدوات الضرورية فى اللعبة مجانًا، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال مقارنةً بشراء هذه المعدات من خلال المتجر الافتراضي للعبة.

طريقة الحصول على أكواد فرى فاير المجانية

اللاعبون في حاجة إلى اتباع عدة خطوات للحصول على أكواد فرى فاير المجانية وذلك من خلال ما يلي:

أولًا: قم بزيارة الموقع الرسمي لشركة “جارينا” وتسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة بكم سواء على الفيسبوك أو الجيميل من خلال استخدام كلمة المرور الخاصة بكم.

ثانيًا: يتم إدخال الرمز في الحقل الخاص والضغط على زر الإرسال.

ثالثًا: يتعين عليكم إدخال الرمز فى الحقل المخصص والضغط على زر الإرسال.

رابعًا: في هذه الحالة يمكنكم الحصول على الأدوات اللازمة من خلال استبدال أكواد فرى فاير.

الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير المجانية

إليكم مجموعة من الاكواد الخاصة بلعبة فري فاير في حال لم يعمل أحدها جرب الاخر:

X99TK56XDJ4X

2FG94YCW9VMV

HHNAT6VKQ9R7

FFBBCVQZ4MWA

B3G7A22TWDR7X

HFNSJ6W74Z48

XFW4Z6Q882WY

W0JJAFV3TU5E

EUWRCXKPLV8 AK

R9UVPEYJOXZX

FBSH-ARE1–0RBU5

KLLPEDXXES26

RP4TXG29EXSJ

YAPQSSRUEYVD

Z1KS 1ET6 43S

KPHU7KHDRLKW

4EUWRCXKPLV8

Y76S 1LR6 56L1

FFIC-RF85-4MZT

شركة “غارينا” دائمًا ما تصدر إصدارات حديثة من الأكواد بسبب أنه لا يمكن استخدام أكواد منتهية الصلاحية لكي يتمكن اللاعبون من الحصول على المعدات اللازمة ولتلك الأسباب التي تم ذكرها يلزم متابعة صلاحية الأكواد والحصول على الأكواد الحديثة أول بأول وهذه الأكواد هي:

F2PM ABG 1 OABG يمثل كود شرط البوتات.

أما Y3PS BVA1 KJHY فهو كودا جلد التنين.

ولكن SLPSPIMRUJGM يمثل كود استرجاع حساب.

وفى النهاية AZGB 8U81 10ML هو كود للحصول على جواهر مجانية.

بذلك قدمنا اليكم أكواد فري فاير مجانية ضمن مقالنا وتعرفنا أيضا على طريقة إضافة أكواد فري فاير من أجل تفعيلها.