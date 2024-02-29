دقائق على باب الهنا والسعادة.. جدول معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة.. “قرار رسمي من الرئيس يقلب الأمور”

لم يتبق سوى دقائق معدودة على صرف معاشات شهر مارس 2024، التي ينتظره ملايين المواطنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف معاش هذا الشهر، خاصة وأنه يأتي بالزيادة الجديدة البالغة 15% التي أقرها رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تُخفف العبء الاقتصادي والمعيشي على المواطنين.

زيادة معاشات شهر مارس 15%

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الزيادة الجديدة البالغة 15%، حيث إن هذه الزيادة كان من المقرر تطبيقها يوم 1 يوليو 2024، لكن تم تبكيرها لمواكبة الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ومع دخول شهر رمضان المبارك الذي يحتاج إلى العديد من الاحتياجات والمسلتزمات الأساسية داخل كل بيت، هذا وأن الدولة حريصة على دعم العديد من المواطنين في جميع أنحاء دولة الجمهورية.

خطوات الإستعلام عن معاش شهر مارس 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن معاشات شهر مارس 2024، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع التأمينات الإجتماعية.

إدخال اسم المستفيد ورقم البطاقة الشخصية.

الضغط مباشرة على زر “استعلام عن المعاش”.

كتابة جميع المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

لتتمكن في النهاية من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاش.

جدول معاشات شهر مارس 2024