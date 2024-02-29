اعرف هتمتحن امتى.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق لوزارة التربية والتعليم

في الآونة الأخيرة كثر البحث حول معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك نتيجة لانعقاد اجتماع قام به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “رضا حجازي” حتي يضع خطة محكمة لمواعيد امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على شكل ورقة الأسئلة وطبيعة الامتحانات التي تتنوع بين الأسئلة الاختيارية والمقالية، مؤكدًا على تأدية الامتحانات المضافة للمجموع بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يرغب جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة في الحصول على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 حتي يتمكنوا من تقسيم الوقت المتبقي على دراسة المواد بشكل تفصيلي والتدريب على الامتحانات سواء كانت بشكلها المقالي أم بشكلها الاختياري “البابل شيت”، وقد صح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “رضا حجازي” عن ميعاد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع مثل التربية الوطنية والتربية الزراعية، والتربية الصناعية وغيرهم بدايتًا من يوم 3 من شهر يونيو 2024 ميلاديًا، قبل عيد الأضحى المبارك، وفيما بعد سوف يتم الإعلان عن الجدول الخاص بالامتحانات مع مراعاة فروق الأيام بين المواد وبعضها لتمكين الطلاب من مراجعة المادة قبل تأدية امتحان.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

هناك عدد من الخطوات يجب على طالب الثانوية العامة القيام بها للتسجيل في استمارة الثانوية العامة حتي يتمكن من تأدية الامتحانات بدون أي عوائق، وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية من المقال، تابع: